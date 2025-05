Відомий рок-гурт The Rasmus дасть концерт в Україні: "Той момент, якого чекали і ми, і вони"

Відомий фінський рок-гурт The Rasmus виступить в Україні. Це відбудеться вже влітку.

Музиканти вийдуть на сцену Atlas Festival. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку фестивалю.

The Rasmus стали першими міжнародними артистами Atlas Festival 2025. Вони виступлять у Києві зі своїми хітами In the Shadows, Livin in a World Without You, Sail Away та іншими 19 липня.

Це той момент, якого чекали і ми, і вони. Ще на Євробаченні в Турині вокаліст Lauri Ylönen сказав: "Ми дуже хочемо повернутися в Україну і знову пережити ці моменти разом із вами". І цього літа це нарешті станеться,

– зазначили організатори.

Зауважимо, ATLAS FESTIVAL пройде з 18 до 20 липня 2025 року в столичному торговому центрі Blockbuster Mall.

Цього року хедлайнером фестивалю стане гурт Бумбокс. Крім того, на сцену вийде ціла низка популярних артистів, серед яких Парфенюк, Domiy, Hatespeech, Tember Blanche, Nikow, KOLA та "СТРУКТУРА ЩАСТЯ".

Квитки на подію можна придбати на сайті фестивалю.