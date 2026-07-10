Знівечене обличчя та 10 операцій: зірка Kalush Orchestra вперше розповів про моторошну ДТП

Відомий український виконавець приголомшив зізнанням про перенесені хірургічні втручання після страшного зіткнення. Артист відверто розповів, як лікарі буквально збирали його тіло по частинах і повертали здатність пересуватися.

Учасник тріумфального гурту Kalush Orchestra Тимофій Музичук приголомшив відвертим зізнанням в інтерв'ю журналістці Мирославі Мандзюк, вперше детально розповівши про жахливу ДТП, яка ледь не коштувала йому життя та змусила заново вчитися ходити.

Моторошна подія, яка назавжди розділила життя артиста на "до" та "після", сталася ще у 2014 році. Тоді молодого хлопця на повній швидкості збив мотоцикл. Удар був настільки потужним, що Тимофій отримав несумісні з нормальним життям травми та миттєво опинився на лікарняному ліжку, де провів довгі місяці.

У мене була аварія. Мене збив мотоцикл. Дуже тривалий час лежав у лікарні. Зробили близько 10 операцій. Нога була поламана, колінна чашечка була десь на стегні, був горбик такий. Щелепа була поламана й висіла. Була проблема через сильний удар у живіт. Довелося вчитися заново ходити. Тривалий час я лежав після операцій. Коли я на пляжі, то досі запитують, чи у мене нирка видалена, бо там великий шрам. Тепер 2 травня – мій другий день народження,

– емоційно поділився пережитим жахом сопілкар.

Тимофій Музичук / фото з інстаграму

Цей болісний досвід повністю перевернув свідомість майбутньої зірки та змусив його переоцінити буденні речі, які здоровим людям здаються звичними. Тимофій зізнався, що саме в той найважчий період боротьби за власне тіло у нього зникли будь-які юнацькі комплекси.

Коли опиняєшся у такій ситуації, то різні комплекси… Стає все так. У мене була мрія пробігтися. Банально звучить, але це так. Тоді всі комплекси зруйнувалися,

– підкреслив виконавець.

Нагадаємо, що раніше Тимофій Музичук ділився іншими цікавими історіями, зокрема про свій візит до маєтку легендарного Шварценеггера.