Кароль, яку критикували за відмови їхати на фронт, зустрілась з військовими у Харкові

Тіна Кароль відвідала Харків та область на запрошення 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Співачка побувала у військовослужбовців бригади та корпусу. Вперше вона показала фото й відео з цієї поїздки у своїх соцмережах, передає 24 Канал.

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У грудні 2025 року разом із Сергієм Жаданом Тіна Кароль відвідала захисників на Куп'янському та Харківському напрямках. Вони побували у стабілізаційних пунктах та командно-спостережних пунктах, а також виступили для військових бригади "Хартія".

Тіна Кароль на запрошення "Хартії" відвідала Харків і Харківщину / Фото з телеграм-каналу артистки

Також під час поїздки артистка та письменник записали спільну пісню "Ніч" – присвяту Харкову та людям, які його захищають і продовжують тримати місто. Зйомки кліпу до треку відбулися в харківському метрополітені.

Поїздку Харківщиною супроводжували камери, тож згодом вона стала основою документального фільму "Харків. Вільні". Його Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Згодом Тіна Кароль і Сергій Жадан також вирушили до Слов'янська на Донеччині, де зустрілися з бійцями 18-ї Слов'янської бригади НГУ, яка входить до корпусу "Хартія". Під час цієї поїздки вони відвідали бібліотеку Михайла Петренка – автора слів до пісні "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю". У новому випуску проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису" цей твір у сучасному виконанні продекламував стендап-комік Василь Байдак.

Скандал навколо участі Тіни Кароль у поїздках до військових

Раніше засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга заявив, що багато артистів долучалися до виступів для військових, а Тіна Кароль спочатку погодилась, а потім нібито відмовлялася від участі.

Вона за день (до концерту – 24 Каналу) постійно "з'їжджала", відмовлялася. Ну, їй страшно було. І я розумію, що в неї є якісь причини, але базова – просто страх. Може, вона до госпіталів приєднається,

– сказав у 2023 році артист.

Подібні слова підтверджував і музикант Саша Чемеров, зазначаючи, що співачка не раз відмовлялася від поїздок з "Культурним десантом" до військових.

Після цього частина фанів Тіни Кароль розкритикувала такі заяви та опублікувала відео виступів співачки перед українськими захисниками.