Можу кохати і не сказати: Тіна Кароль розповіла про таємні почуття до відомих людей

Українська співачка Тіна Кароль привідкрила завісу свого особистого життя. Артистка зізналася, що здатна відчувати глибоку симпатію до талановитих особистостей, проте віддає перевагу тримати ці емоції в таємниці.

Особисте життя виконавиці роками залишається закритою темою, проте у своєму новому інтерв'ю для ютуб-каналу "Насправді МАХ" Тіна Кароль поділилася несподіваними подробицями. Вона пояснила, що її серце завжди відкрите для творчості, а джерелом натхнення нерідко стає захоплення обдарованими людьми.

За словами співачки, вона захоплюється непересічними фахівцями з різних сфер. Ці почуття слугують для неї потужним творчим рушієм, тому вона може переживати їх внутрішньо, не зізнаючись об'єкту своєї симпатії.

Серце Тіни Кароль зайняте творчістю завжди. Але якщо говорити про мене як дівчину, я, як творча особистість, завжди закохуюсь в особистості. Тобто мене вражають таланти людей різних напрямків. Це й підживлює мою творчість. Вічна закоханість у таланти. Я можу кохати і не сказати про це, але це буде інструментом мого написання,

– наголосила артистка.

Тіна Кароль / фото з інстаграму

Попри здатність відчувати сильні емоції, Кароль свідомо уникає нових романтичних стосунків. Відповідаючи на запитання про свій статус, вона була максимально лаконічною та зазначила, що наразі це її свідомий вибір.

Чому самотня – тому що поки так безпечніше

– пояснила зірка.

Нагадаємо, Тіна Кароль була одружена з відомим продюсером Євгеном Огіром. У квітні 2013 року її чоловік пішов із життя через важке онкологічне захворювання – рак шлунка. З того часу виконавиця жодного разу публічно не підтверджувала інформацію про нові романи.

До речі, Тіна Кароль також зізналася, як вона відреагує, якщо після повернення в Україну її син Веніамін захоче долучитися до війська.