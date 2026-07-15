Популярна українська співачка Тіна Кароль відверто розповіла, чи повернеться її єдиний син Веніамін в Україну після навчання у Великій Британії та чи є ймовірність, що він мобілізується до ЗСУ. Своїми думками на тему, яка тривожить серце кожної мами, зірка поділилась в інтерв'ю НАСПРАВДІ MAX.

Незабаром хлопцеві, якого артистка народила у шлюбі з покійним продюсером Євгеном Огіром, виповниться 18 років. Зараз юнак живе та здобуває освіту за кордоном, проте зіркова матуся запевняє, що вони з сином одностайні у рішенні про його повернення в Україну. Коли ж Тіну запитали, як вона відреагує, якщо юнак виявить бажання воювати, співачка без вагань заявила, що з розумінням поставиться до будь-якого рішення дитини.

Що скаже дитина, те й буде. Він справді розумний хлопчик, і він знадобиться у багатьох сферах. І я завжди вірила, що представляти Україну на майбутнє повинні люди, які вільно говорять англійською, вільно говорять ще мовами. А він говорить,

– поділилася виконавиця.



Тіна Кароль з сином Веніаміном Огіром / Фото з інстаграму Тіни Кароль

На думку Кароль, нинішня війна породила у суспільстві сильне прагнення створити нову, ідеальну державу. Співачка переконана, що саме молодь, яка має досвід української та закордонної освіти, буде відбудовувати Україну.

Раніше Тіна Кароль висловилась і про особисте життя сина. Так, співачка зізналася, якою свекрухою себе бачить у майбутньому.