Популярная украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала, вернется ли ее единственный сын Вениамин в Украину после учебы в Великобритании и есть ли вероятность, что его мобилизуют в ВСУ. Своими мыслями на тему, которая тревожит сердце каждой мамы, звезда поделилась в интервью НАСПРАВДІ MAX.

Вскоре парню, которого артистка родила в браке с покойным продюсером Евгением Огиром, исполнится 18 лет. Сейчас юноша живет и получает образование за границей, однако звездная мама уверяет, что они с сыном единодушны в решении о его возвращении в Украину. Когда же Тину спросили, как она отреагирует, если юноша выразит желание мобилизоваться, певица без колебаний заявила, что с пониманием отнесется к любому решению ребенка.

Что скажет ребенок, то и будет. Он действительно умный мальчик, и он пригодится во многих сферах. И я всегда верила, что представлять Украину в будущем должны люди, которые свободно говорят на английском, свободно говорят еще на других языках. А он говорит,

– поделилась исполнительница.



Тина Кароль с сыном Вениамином Огиром / Фото из инстаграма Тины Кароль

По мнению Кароль, нынешняя война породила в обществе сильное стремление создать новое, идеальное государство. Певица убеждена, что именно молодежь, имеющая опыт украинского и зарубежного образования, будет восстанавливать Украину.

Ранее Тина Кароль высказалась и о личной жизни сына. Так, певица призналась, какой свекровью она себя видит в будущем.