Як розповіла артистка в коментарі для "Тур зірками", її син вирішив пов'язати своє майбутнє з політологією та економікою. Він опановує ці напрями у старших класах школи, де передбачений розподіл за спеціальностями.

Він визначився з майбутньою професією і вже починає здобувати її. Тому що старші класи – це вже розподіл за спеціальностями. Веня політолог і економіст. Змістовна особистість – все, як хотіла мама. Це жарт. Насправді у 17 років їм вже вистачає розуму вести дискусії на цю тему,

– поділилася Тіна.

Тіна Кароль з сином та покійним чоловіком / фото з інстаграму

Окрім академічних здобутків, юнак продовжує розвивати свої таланти. Він займається українськими народними танцями та нещодавно посів перше місце на британських змаганнях.

З гопаком продовжується його любов. Він виступав у складі "Говерли" (український танцювальний ансамбль з Великої Британії – прим. ред.), і вони вибороли перше місце на конкурсі в Англії,

– зазначила зірка.

Тіна Кароль з сином / фото з інстаграму

Також співачка відповіла на запитання щодо особистого життя Веніаміна. За її словами, наразі юнак не має стосунків, а сама вона з іронією оцінює свій майбутній статус свекрухи.

Щодо обраниці, то не дійшло у нас до цього. Буду жахливою свекрухою, просто навіть не ставайте у чергу,

– жартома додала артистка.

До речі, виявляється у Тіни Кароль є комплекс, який зʼявився в неї ще за радянських часів.