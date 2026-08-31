Олександр Попов висловився про чутки про роман із Тіною Кароль та зізнався, де "сплохував"

Відомий український ведучий Олександр Попов відверто прокоментував чутки про свій можливий роман із попдивою Тіною Кароль. Шоумен розповів, як починалося їхнє знайомство та чи були між ними насправді романтичні стосунки.

Свого часу Мережею активно поширювалися плітки про те, що Попова та Кароль пов'язує дещо більше, ніж просто робота. У новому випуску проєкту "Тур зірками" ведучий зізнався, що між ними дійсно склалися близькі дружні стосунки, проте до побачень справа так і не дійшла.

Їхнє знайомство відбулося за лаштунками вокального шоу "Голос країни", де Олександр працював із зірками та брав у них коментарі. За словами шоумена, тоді чимало колег чомусь побоювалися підходити до співачки, натомість він вирішив не зважати на ці стереотипи та легко пішов на контакт.

У той момент, коли її всі боялися, я не боявся. Я такий наївний хлопчина: "Пішли там до Тіни Кароль". І ми так просто спілкувалися,

– пригадав Олександр.

Водночас ведучий жартома додав: якби він дійсно мав намір перевести це спілкування в романтичну площину, то мав би проявити ініціативу та зробити перший крок. Утім, наважитися на це він тоді не зміг, про що зараз згадує з усмішкою.

Тут я, звісно, сплохував,

– чесно зізнався Попов.

Олександр Попов і Тіна Кароль / фото з відкритих джерел

Тіна Кароль уже дев'ятий сезон поспіль займає тренерське крісло шоу "Голос країни", і цей рік не став винятком. А от хто приєднався до неї цього разу – це вже цікаво.