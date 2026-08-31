В свое время в сети активно распространялись слухи о том, что Попову и Каролю связывает нечто большее, чем просто работа. В новом выпуске проекта "Тур со звездами" ведущий признался, что между ними действительно сложились близкие дружеские отношения, однако до свиданий дело так и не дошло.

Их знакомство произошло за кулисами вокального шоу "Голос страны", где Александр работал со звездами и брал у них комментарии. По словам шоумена, тогда многие коллеги почему-то боялись подходить к певице, а он решил не обращать внимания на эти стереотипы и легко пошел на контакт.

В тот момент, когда ее все боялись, я не боялся. Я такой наивный парень: "Пойдем-ка к Тине Кароль". И мы так просто общались,

– вспомнил Александр.

В то же время ведущий в шутку добавил: если бы он действительно намеревался перевести это общение в романтическую плоскость, то должен был бы проявить инициативу и сделать первый шаг. Впрочем, решиться на это он тогда не смог, о чем сейчас вспоминает с улыбкой.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Здесь я, конечно, промахнулся,

– честно признался Попов.

Александр Попов и Тина Кароль / фото из открытых источников

Тина Кароль уже девятый сезон подряд занимает тренерское кресло в шоу "Голос страны", и этот год не стал исключением. А вот кто присоединился к ней на этот раз – это уже интересно.