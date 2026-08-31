Свого часу Мережею активно поширювалися плітки про те, що Попова та Кароль пов'язує дещо більше, ніж просто робота. У новому випуску проєкту "Тур зірками" ведучий зізнався, що між ними дійсно склалися близькі дружні стосунки, проте до побачень справа так і не дійшла.

Їхнє знайомство відбулося за лаштунками вокального шоу "Голос країни", де Олександр працював із зірками та брав у них коментарі. За словами шоумена, тоді чимало колег чомусь побоювалися підходити до співачки, натомість він вирішив не зважати на ці стереотипи та легко пішов на контакт.

У той момент, коли її всі боялися, я не боявся. Я такий наївний хлопчина: "Пішли там до Тіни Кароль". І ми так просто спілкувалися,

– пригадав Олександр.

Водночас ведучий жартома додав: якби він дійсно мав намір перевести це спілкування в романтичну площину, то мав би проявити ініціативу та зробити перший крок. Утім, наважитися на це він тоді не зміг, про що зараз згадує з усмішкою.

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Тут я, звісно, сплохував,

– чесно зізнався Попов.

Олександр Попов і Тіна Кароль / фото з відкритих джерел

Тіна Кароль уже дев'ятий сезон поспіль займає тренерське крісло шоу "Голос країни", і цей рік не став винятком. А от хто приєднався до неї цього разу – це вже цікаво.