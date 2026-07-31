Першою зірковою наставницею 14 сезону стала Тіна Кароль, яка знову сяде у червоне тренерське крісло. Для співачки це буде вже дев'ятий сезон у ролі тренера шоу. Про це повідомили на інстаграм-сторінці "Голосу країни".

Коментуючи своє повернення, артистка зізналася, що сприймає його дуже емоційно.

Я повертаюся в "Голос країни" з настроєм ностальгії, рідного дому та улюбленої програми. Тієї, яка дарує надію, окрилює людей і відкриває народні голоси,

– зазначила Тіна Кароль.

І додала, що в новому сезоні глядачі почують історії, які зворушуватимуть і надихатимуть.

Тіна Кароль вже давно має статус однієї з найуспішніших наставниць в історії української версії проєкту. Її підопічні тричі перемагали в дорослому "Голосі країни": Антон Копитін у п'ятому сезоні, Олександр Клименко у сьомому та Роман Сасанчин у десятому.

Крім того, співачка двічі приводила своїх учасників до перемоги в "Голос. Діти", що є абсолютним рекордом серед тренерів шоу.

Імена інших зіркових наставників поки що тримають у секреті, але телеканал обіцяє розкрити їх найближчим часом.

Водночас уже відомо, що незмінними ведучими проєкту залишаться Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Нагадаємо, раніше ми писали, що це не єдине масштабне повернення на українському телебаченні. Невдовзі глядачі також побачать нові випуски популярного танцювального проєкту "Танцюють всі", команда якого вже встигла розкрити імена двох суддів оновленого талант-шоу.