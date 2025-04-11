Навчала йоги та стояла у планці: Тіна Кароль у сміливій сукні з'явилась на шоу Яновича

Українська співачка Тіна Кароль стала новою гостею шоу "20:23" Євгена Яновича. Артистка продемонструвала вишуканий образ та спробувала показати кілька поз у йозі.

Тіна Кароль неодноразово збирає компліменти щодо своєї фігури. Зірка не приховує, що активно займається йогою, і показує свої вправи в соцмережах. У шоу "20:23" Тіна спробувала навчити йоги Євгена Яновича, передає Show 24.

До слова Тіна Кароль показала, як стріляє по мішенях, і поділилась відео у військовій формі

Виконавиця не стала повторювати найскладніші асани (пози у йозі), якими часто ділиться з фанами, адже була у мініспідниці та на підборах. Але показала кілька поз, продемонструвавши рівновагу й фізичну силу, та влаштувала невеликий урок для ведучого.



Тіна Кароль та Женя Янович / Фото з інстаграму співачки

Окрім того, співачка зізналась, що може понад годину стояти в планці. На шоу вона стала у планку разом з ведучим на одну хвилину.

Тіна Кароль та Женя Янович / Фото з інстаграму співачки

Образ Тіни Кароль

Співачка з'явилась на вечірньому шоу у сміливому образі. Тіна постала у сукні англійського бренду Christopher Kane за 905 євро (це приблизно 42 тисячі гривень), що складалась з мініспідниці та прозорого ліфа з чорними вставками.

Образ Тіни Кароль доповнювали колготи та чорні гостроносі слінгбеки від ZARA, а також сережки й стильна зачіска.