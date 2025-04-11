Тина Кароль неоднократно собирает комплименты относительно своей фигуры. Звезда не скрывает, что активно занимается йогой, и показывает свои упражнения в соцсетях. В шоу "20:23" Тина попыталась научить йоге Евгения Яновича, передает Show 24.

К слову Тина Кароль показала, как стреляет по мишеням, и поделилась видео в военной форме

Исполнительница не стала повторять сложные асаны (позы в йоге), которыми часто делится с фанами, ведь была в мини-юбке и на каблуках. Но показала несколько поз, продемонстрировав равновесие и физическую силу, и устроила небольшой урок для ведущего.



Тина Кароль и Женя Янович / Фото из инстаграма певицы

Кроме того, певица призналась, что может более часа стоять в планке. На шоу она стала в планку вместе с ведущим на одну минуту.

Тина Кароль и Женя Янович / Фото из инстаграма певицы

Образ Тины Кароль

Певица появилась на вечернем шоу в смелом образе. Тина появилась в платье английского бренда Christopher Kane за 905 евро (это примерно 42 тысячи гривен), состоящее из мини-юбки и прозрачного лифа с черными вставками.

Образ Тины Кароль дополняли колготы и черные остроносые слингбеки от ZARA, а также серьги и стильная прическа.