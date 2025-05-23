Тіна Кароль презентувала нову іронічну пісню, яка ще релізу завірусилася у тіктоці

Тіна Кароль презентувала нову іронічну, легку і гротескну пісню "Балкони" та кліп на неї. Трек вже доступний на всіх стрімінгових платформах.

Кліп "Балкони" з'явився на офіційному ютуб-каналі співачки, передає Show 24. Ще до прем'єри пісня завірусилася у тіктоці, користувачі вже зняли понад 19 тисяч відео.

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Кліп знімали на території тепличного комплексу Ascania-Flora. Це один із найбільших виробників троянд в Україні. Підрізана троянда – символ того, що щоразу "коли любимо, але мимо", ми обрізаємо надії й віру в щире кохання.

На ображених балкони падають. Ця історія – про вибір: образитися чи посміхнутися,

– каже Тіна Кароль, перетворюючи народний жарт на пісню.

Тіна Кароль – "Балкони": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Це так стильово! Пісня вже в голові".

"Візуальна насолода. Неможливо відвести погляд! Тіна – справжня муза естетики".

"Шикарний балет, локації та композиція".

"Це не просто пісня – це душа. Тіно, ти знову зробила неможливе – з'єднала мільйони сердець одним треком!"

"Це дуже сильно, мурахи під час пісні не покидали! Тіна, як завжди, дивує, найкраща!"

"Це не просто пісня – це сповідь. І як же точно ти вмієш говорити про те, про що інші мовчать".

"Як же ми чекали на цю новинку! Це має бути на першому місці у всіх чартах! Життєва пісня, дуже подобається, як поєднується ліричний куплет та більш танцювальний приспів, звучання – вау! Вже засіла в голові!"

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