Деякі пісні учасників цьогорічного Євробачення потрапили у топ-50 (Україна) в Spotify. Серед них є й ті, що увійшли в першу десятку, повідомляє Show 24 з посиланням на чарт.

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На другому місці у топ-50 (Україна) в Spotify – Кайл Алессандро з піснею Lighter. Співак представляв Норвегію на Євробаченні-2025. Він посів 18 місце, але зміг завоювати любов українців, зокрема завдяки своїй гарній українській мові. Мачуха хлопця з України, тож вона навчила його трохи українських слів.

Кайл Алессандро – Lighter: дивіться відео онлайн

Четверте місце зайняв український гурт Ziferblat, який для пісенного конкурсу підготував пісню Bird of Pray. Музиканти гідно представили Україну на Євробаченні-2025 та стали дев'ятими.

П'яте місце – представники Німеччини – дует брата і сестри Abor & Tynna, які виступали з піснею Baller. А от на шостому місці розташувався литовський рок та постпанк гурт Katarsis з композицією Tavo akys.

Топ-50 (Україна) в Spotify / Скриншот з чарту

Які ще пісні з Євробачення потрапити в український чарт Spotify

16 місце – JJ – Wasted Love (Австрія);

17 місце – Лучіо Корсі – Volevo essere un duro (Італія);

25 місце – Томмі Кеш – Espresso Macchiato (Естонія);

35 місце – KAJ – Bara bada bastu (Швеція);

45 місце – Tautumeitas – Bur man laimi (Латвія).

Tautumeitas – Bur man laimi: дивіться відео онлайн

Раніше ми писали, про що пісня Wasted Love переможця Євробачення-2025 JJ.