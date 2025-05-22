Некоторые песни участников нынешнего Евровидения попали в топ-50 (Украина) в Spotify. Среди них есть и те, что вошли в первую десятку, сообщает Show 24 со ссылкой на чарт.
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На втором месте в топ-50 (Украина) в Spotify – Кайл Алессандро с песней Lighter. Певец представлял Норвегию на Евровидении-2025. Он занял 18 место, но смог завоевать любовь украинцев, в частности благодаря своей хорошей украинской речи. Мачеха парня из Украины, поэтому она научила его немного украинским словам.
Кайл Алессандро – Lighter: смотрите видео онлайн
Четвертое место заняла украинская группа Ziferblat, которая для песенного конкурса подготовила песню Bird of Pray. Музыканты достойно представили Украину на Евровидении-2025 и стали девятыми.
Пятое место – представители Германии – дуэт брата и сестры Abor & Tynna, которые выступали с песней Baller. А вот на шестом месте расположилась литовская рок и постпанк группа Katarsis с композицией Tavo akys.
Топ-50 (Украина) в Spotify / Скриншот из чарта
Какие еще песни с Евровидения попали в украинский чарт Spotify
- 16 место – JJ – Wasted Love (Австрия);
- 17 место – Лучио Корси – Volevo essere un duro (Италия);
- 25 место – Томми Кэш – Espresso Macchiato (Эстония);
- 35 место – KAJ – Bara bada bastu (Швеция);
- 45 место – Tautumeitas – Bur man laimi (Латвия).
Tautumeitas – Bur man laimi: смотрите видео онлайн
Ранее мы писали, о чем песня Wasted Love победителя Евровидения-2025 JJ.