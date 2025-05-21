Мы уже подробно рассказывали о тренде на песню "Атата (ренебе)", но сегодня на просторах тиктока появился новый вариант. Кто-то из пользователей объединил песню Вовы из Львова и Ивана Дорна с зажигательным треком Верки Сердючки – "Горілка". Под эту запись уже снято более 40 тысяч роликов, пишет Show24.

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Чтобы понять о чем идет речь, надо просто послушать этот отрывок, который стал популярным.

Как можно услышать, в звуке объединены два отрывка, которые создают новый хит. Пользователи снимают забавные видео, импровизируют, подпевают и просто наслаждаются очередным трендом.

Что известно о песнях

Трек "Атата (ренебе)", который 13 лет назад записали Вова из Львова и Иван Дорн, как мы уже упоминали, находится в топах. Интересно, что для современной молодежи – это настоящая новинка. Она даже задает вопрос, почему раньше не слышала этого хита.

"Атата (ренебе)" – Вова со Львова и Иван Дорн: смотрите видео

К слову, сегодня Вова из Львова вместе с семьей проживает в США. А вот Иван Дорн выехал за границу и, по неофициальной информации, сейчас живет во Франции. Несмотря на осуждение войны, у Дорна остается неоднозначная репутация, ведь после этого он неоднократно выступал перед россиянами.

А трек Верки Сердючки, который написан в соавторстве с Константином Меладзе, вышел еще в 2003 году. Он стал таким же хитом, как песня Андрея Данилко на Евровидении.

Верка Сердючка – "Горілка": смотрите видео онлайн

Если вам нравится этот тренд, то можете смело участвовать. Возможно, именно ваше видео наберет миллионные просмотры.