Українська співачка Тіна Кароль знову опинилася в центрі уваги завдяки своєму яскравому виступу. Днями артистка взяла участь у Національному молитовному сніданку, де виконала пісню "Вільна".

На сцену Тіна вийшла у розкішній вишитій сукні від українського бренду, яка коштує понад півтори тисячі доларів. Передає Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Кароль.

Вас також може зацікавити До сліз і мурашок по шкірі: хор "Гомін" вразив виконанням гімну України

Так, для події зірка обрала сукню-вишиванку напівприталеного силуету з колекції Roksolana Bogutska. Її вартість сягає понад 1600 доларів (приблизно 66 тисяч гривень). Образ доповнили легкі локони та природний макіяж.

Що про цей виступ Тіни Кароль кажуть в мережі?

У коментарях під публікацією прихильники засипали артистку компліментами, відзначивши її потужний вокал та вишуканий вигляд.

"Ви тут така незвичайна, така красуня. Ця вишиванка так пасує, а зачіска – вау";

"Яка ви неймовірна";

"Пишаюся вами";

"Ця пісня у вашому виконанні просто до мурах";

"Наша гордість".

Користувачі в інстаграмі прокоментували виступ Тіни Кароль / Скриншоти з інстаграму