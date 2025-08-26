У вишитій сукні за понад 66 тисяч гривень: Тіна Кароль вразила виступом в Києві
- Тіна Кароль виступила на Національному молитовному сніданку у вишитій сукні за понад 1600 доларів від бренду Roksolana Bogutska.
- Прихильники в мережі високо оцінили її вокал та вигляд, засипавши компліментами у коментарях.
Українська співачка Тіна Кароль знову опинилася в центрі уваги завдяки своєму яскравому виступу. Днями артистка взяла участь у Національному молитовному сніданку, де виконала пісню "Вільна".
На сцену Тіна вийшла у розкішній вишитій сукні від українського бренду, яка коштує понад півтори тисячі доларів. Передає Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Кароль.
Так, для події зірка обрала сукню-вишиванку напівприталеного силуету з колекції Roksolana Bogutska. Її вартість сягає понад 1600 доларів (приблизно 66 тисяч гривень). Образ доповнили легкі локони та природний макіяж.
Що про цей виступ Тіни Кароль кажуть в мережі?
У коментарях під публікацією прихильники засипали артистку компліментами, відзначивши її потужний вокал та вишуканий вигляд.
- "Ви тут така незвичайна, така красуня. Ця вишиванка так пасує, а зачіска – вау";
- "Яка ви неймовірна";
- "Пишаюся вами";
- "Ця пісня у вашому виконанні просто до мурах";
- "Наша гордість".
Користувачі в інстаграмі прокоментували виступ Тіни Кароль / Скриншоти з інстаграму