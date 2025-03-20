"Богиня": Тіна Кароль вразила новим відео із занять йогою в потязі

Співачка Тіна Кароль тренується навіть під час поїздок. Вона поділилась з шанувальниками відео, де займається йогою в купе потяга.

Відповідний ролик співачка опублікувала у своєму телеграм-каналі, передає Show 24. Відео вже зібрало чимало реакцій та коментарів.

Не пропустіть Уперше за 20 років кар'єри: Тіна Кароль випустила альбом на вінілі

На відео, яке опублікувала Тіна Кароль, вона виконує складну асану з йоги на столику в потязі. Співачка встала на руки та розвела ноги в бік. Так, вона вкотре здивувала своєю гнучкістю.

Тіна Кароль займається йогою в потязі / Відео з телеграм-каналу співачки:

Крім того, артистка поділилась фотографією, яку зробила в потязі.

Тіна Кароль в потязі / Фото з телеграм-каналу співачки

Коментарі під відео Тіни Кароль

"У Тінусіка йога може бути де завгодно!"

"Провідниця чай на себе виллє, як таке побачить".

"Ну це міцно".

"Богиня".

"Головне, щоб стоп-кран не зірвали в цей момент".

"Скоро через це в поїзді зроблять окрему кімнату – спеціально для людей, які потребують місця для йоги, щоб їм було зручніше займатися. Укрзалізниця – "все для комфорту"".

"Реальний краш наших часів".

Варто зазначити, що Тіна Кароль вже не вперше займається йогою в потязі. Її фраза з одного такого відео навіть розлетілася у тіктоці: "Я займаюсь найскладнішим рівнем йоги – називається він аштанга".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розсмішила мережу новим відео, в якому ділилась секретами вдалих концертів. Наприкінці ролику вона сказала: "Боже, я гола. Ідіть звідси", бо була в спортивних штанах та ліфі.