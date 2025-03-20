Соответствующий ролик певица опубликовала в своем телеграм-канале, передает Show 24. Видео уже собрало немало реакций и комментариев.

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На видео, которое опубликовала Тина Кароль, она выполняет сложную асану из йоги на столике в поезде. Певица встала на руки и развела ноги в сторону. Так, она в очередной раз удивила своей гибкостью.

Тина Кароль занимается йогой в поезде / Видео с телеграмм-канала певицы:

Кроме того, артистка поделилась фотографией, которую сделала в поезде.

Тина Кароль в поезде / Фото с телеграмм-канала певицы

Комментарии под видео Тины Кароль

"У Тинусика йога может быть где угодно!"

"Проводница чай на себя выльет, как такое увидит".

"Ну это крепко".

"Богиня".

"Главное, чтобы стоп-кран не сорвали в этот момент".

"Скоро из-за этого в поезде сделают отдельную комнату – специально для людей, которые нуждаются в месте для йоги, чтобы им было удобнее заниматься. Укрзализныця – "все для комфорта"".

"Реальный краш наших времен".

Стоит отметить, что Тина Кароль уже не впервые занимается йогой в поезде. Ее фраза из одного такого видео даже разлетелась в тиктоке: "Я занимаюсь самым сложным уровнем йоги – называется он аштанга".

Напомним, ранее Тина Кароль рассмешила сеть новым видео, в котором делилась секретами удачных концертов. В конце ролика она сказала: "Боже, я голая. Идите отсюда", потому что была в спортивных штанах и лифе.