Це кармічний гріх: Тіна Кароль розповіла про свій головний комплекс

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про свій давній комплекс, який супроводжує її з дитинства. Виконавиця зізналася, чому бореться із синдромом відмінниці, та пояснила, що вважає справжнім "кармічним гріхом" у житті кожної людини.

У новому випуску свого авторського проєкту "Дім звукозапису" артистка підняла тему внутрішніх бар'єрів. За словами Тіни, з дитинства їй прищепили звичку постійно намагатися відповідати чужим очікуванням, що згодом переросло в синдром відмінниці, який інколи заважає в житті та творчості.

Це з совка прийшло! "Я постараюся не підвести" – це нас так заїли з дитинства. Чесно, я з цим теж борюся. Синдром відмінника! Це так заважає!

– зізналася виконавиця.

Тіна Кароль / фото з інстаграму

Співачка зауважила, що для подолання цього стану дуже важливо навчитися цінувати теперішній момент та приймати себе.

Коли ти любиш цю мить тут і зараз – ти розкриваєшся. Просто любіть цю мить тут і зараз!

– додала артистка.

Співачка Тіна Кароль / фото з інстаграму

Крім того, Тіна Кароль поділилася власним життєвим принципом, який є головною рушійною силою в її кар'єрі. Вона переконана, що кожен артист зобов'язаний постійно розвивати свої здібності та не зупинятися на досягнутому.

Це одна з моїх таких базисів, чому я взагалі стільки років працюю… Бо не розвивати талант – це величезний гріх. Це кармічний гріх, який на покоління залишить відбиток, якщо ти втратив його (талант),

– наголосила співачка.

Нагадаємо, що колеги артистки нерідко відзначають її високу працездатність. Зокрема, нещодавно співак Олег Шумей (SHUMEI) зазначив у інтерв'ю, що Тіна Кароль є вкрай вимогливою до робочого процесу, однак саме завдяки цій рисі та самовіддачі вона досягла значного успіху на сцені.