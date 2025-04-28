У 12-ту річницю смерті чоловіка: Тіна Кароль зізналась, чи готова до нових стосунків

28 квітня 2013 року помер чоловік Тіни Кароль, продюсер Євген Огір. Співачка зізналась, що розлука з коханим "обпалює розум і душу фантомами його присутності".

Про це Тіна Кароль написала у своєму телеграм-каналі, інформує Show 24. Артистка опублікувала щемливий допис у 12-ту річницю смерті Євгена Огіра.

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Тіна Кароль поділилась, що прийняла складний шлях без права на помилку.

Сповнений покладання надій тільки на себе. Сповнений аскез і целібату. Відсутність права на слабкість, бо росте син, який має бачити маму лише переможницею та героїнею, і він бачив мене лише такою, завжди,

– додала вона.

Співачка зауважила, що їй вдалося не зрадити "принципам людяності й патріотизму", пережити "натиск, шантаж та жорстокість". Вона додала, що вистояла, "залишилась тверезою і красивою, духовно та фізично сильною".

Я стала вдовою у 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику та запиту для Всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила,

– зізналась Тіна Кароль.

Тіна Кароль додала, що за цей період написала чимало хітів, у неї була можливість допомагати людям. Артистка наголосила, що наступні 12 років "точно стануть кращими".

"І вистачить знань і волі для служіння людям, залишатись взірцем достойної жінки та сучасної натхненної енергії, що всиляє життя і віру в руїни людських надій", – написала співачка.

До речі! Раніше ми писали матеріал про найцікавіші факти з біографії Тіни Кароль.

Стосунки Тіни Кароль з Євгеном Огіром