Злата Огнєвіч відверто розповіла щодо планів на майбутнє в особистому житті. Про це пише Show 24 з посиланням на програму "Ближче до зірок".

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Співачка зізналася, що зараз не планує ставати мамою. Вона дотримується переконань чайлдфрі (свідома бездітність), згідно з якою люди принципово не хочуть мати дітей попри таку можливість та виступають проти репродуктивного тиску на жінок і гендерних стереотипів.

Наразі у мене немає бажання народити свою дитину. Я належу до чайлдфрі. Це мій вибір, моє тіло, моє життя. І жодні рамки суспільства мені точно не нав'яжуть той стиль життя, яким я не хочу жити. З усією повагою до матерів. Це величезна праця. І я не впевнена, що я до цього готова,

– сказала Злата Огнєвіч.

Що Злата Огнєвіч казала про материнство раніше

Ще минулого року співачка мала інші думки з приводу материнства й зізнавалась, що хоче народити сина. Але казала, що має страх ставати мамою. Також Злата висловлювала бажання всиновити малюка з дитячого будинку.

Згодом Злата Огнєвіч розповідала, що їй не вдається зберігати баланс між особистим життям та кар'єрою. Тому вона вважає, що заміжжя чи материнство станеться тоді, коли на це прийде відповідний час.