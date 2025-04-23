Матір Бейонсе повідомила, що їй діагностували рак молочної залози

Американська бізнесвумен Тіна Ноулз, матір співачки Бейонсе, розповіла, що їй діагностували рак молочної залози. Жінка поділилась, як на новинку відреагували доньки.

За словами Тіни Ноулз, лікарі виявили рак першої стадії в її лівій молочній залозі в липні минулого року. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на People.

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Бізнесвумен розповіла, що новина з'явилася невдовзі після того, як вона та Бейонсе запустили лінію засобів для догляду за волоссям Cécred. Жінка якраз закінчувала писати книгу Matriarch.

Ноулз зізналась, що їй було складно розповісти про свій діагноз у книзі, адже вона "дуже приватна". Однак бізнесвумен вирішила поділилась, бо вважає, що це "буде повчально для інших жінок". На її думку, іноді вони дуже зайняті, але повинні піти та зробити тест. Сама ж Тіна пропустила заплановану мамографію.

Як Бейонсе та Соланж Ноулз відреагували на діагноз мами

У своїй книзі Тіна Ноулз поділилась, що Бейонсе сприйняла новину про діагноз мами добре, "залишаючись позитивною". "І я вже відчувала, як її розум працює, зосереджуючись на цьому як на завданні, яке потрібно виконувати з точністю", – додала вона. Водночас інша дочка, Соланж, сказала: "Мамо, ми подбаємо про це".

Наприкінці минулого року матір Бейонсе перенесла операцію з видалення пухлини, а також зі зменшення грудей.

У мене все чудово. Я вільна від раку і неймовірно щаслива, що Бог дозволив мені виявити його на ранній стадії,

– сказала Тіна Ноулз.

Крім того, вона закликала жінок вчасно проходити обстеження.

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