Крім того, артист зізнався, що має психологічний розлад. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання The Mirror.

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Як виявилося, Роббі Вільямс захворів на цингу після вживання препаратів для зниження апетиту. Після того, як співак схуднув на 12 кілограмів, його організм зазнав серйозного дефіциту вітаміну С.

Я перестав нормально харчуватися і не отримував необхідних поживних речовин. У мене був такий дефіцит вітаміну С, що лікарі діагностували цингу,

– розповів Вільямс, називаючи свій стан "хворобою піратів 17 століття".

Для довідки! При цинзі можуть проявлятися такі симптоми як втома, кровоточивість ясен, біль у м'язах, висипи, проблеми із зубами та порушення роботи серця.

До того ж з'ясувалося, що у співака є дисморфія тіла – це психологічний розлад, при якому людина має викривлене сприйняття власної зовнішності, що може призводити до крайніх методів зміни тіла та загрожувати здоров'ю. З огляду на цей свій стан, Роббі сприймав тривогу близьких щодо його надмірної худорлявості як підтвердження свого успіху в досягненні "тіла мрії".

Зауважимо, днями про проблеми зі здоров'ям також розповіла Меган Маркл. Герцогиня Сассекська розкрила діагноз, який їй поставили після пологів.