Кроме того, артист признался, что имеет психологическое расстройство. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание The Mirror.

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Как оказалось, Робби Уильямс заболел цингой после употребления препаратов для снижения аппетита. После того, как певец похудел на 12 килограммов, его организм испытал серьезный дефицит витамина С.

Я перестал нормально питаться и не получал необходимых питательных веществ. У меня был такой дефицит витамина С, что врачи диагностировали цингу,

– рассказал Уильямс, называя свое состояние "болезнью пиратов 17 века".

Для справки! При цинге могут проявляться такие симптомы как усталость, кровоточивость десен, боль в мышцах, сыпь, проблемы с зубами и нарушение работы сердца.

К тому же выяснилось, что у певца есть дисморфия тела – это психологическое расстройство, при котором человек имеет искаженное восприятие собственной внешности, что может приводить к крайним методам изменения тела и угрожать здоровью. Учитывая это свое состояние, Робби воспринимал тревогу близких относительно его чрезмерной худобы как подтверждение своего успеха в достижении "тела мечты".

Заметим, на днях о проблемах со здоровьем также рассказала Меган Маркл. Герцогиня Сассекская раскрыла диагноз, который ей поставили после родов.