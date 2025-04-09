Во время разговора с основательницей онлайн-приложения для знакомств Bumble Уитни Вулф Герд герцогиня Сассекская призналась, что ей диагностировали послеродовую преэклампсию. Пишет Show 24 со ссылкой на New York Post.

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Меган Маркл рассказала, что иметь дело с проблемами со здоровьем "очень страшно", при этом ей приходилось выполнять общественные обязанности.

У нас обоих был очень похожий опыт, хотя мы не знали друг друга в то время после родов, и у нас обоих была преэклампсия. Послеродовая преэклампсия. Это так редко и так страшно,

– отметила герцогиня Сассекская.

Для справки! Преэклампсия – это мультисистемное расстройство беременности, характеризующееся появлением высокого кровяного давления и часто значительным количеством белка в моче.

Уитни Вулф Херд вспомнила, как Арчи представили миру

Уитни Вулф Герд вспомнила момент, когда Меган Маркл и принц Гарри представили миру сына Арчи в мае 2019 года. Только через два дня после рождения мальчика.

"Я никогда не забуду твой образ после того, как ты родила Арчи, и весь мир ждал его дебют. Я или только стала, или собиралась стать мамой, и я думала: "Боже мой, как эта женщина делает это? Как эта женщина надевает каблуки, идет и дебютирует с ребенком в этом прекрасном наряде перед всем миром?" Я едва могла встретить доставку еды в халате", – поделилась основательница Bumble.

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские воспитывают сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021). Ранее королевский эксперт предположил, почему Меган Маркл начала чаще показывать детей в сети. По его словам, она осознала, что так люди будут проявлять больший интерес к ее деятельности.