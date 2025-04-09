Під час розмови з засновницею онлайн-додатку для знайомств Bumble Вітні Вулф Герд герцогиня Сассекська зізналась, що їй діагностували післяпологову прееклампсію. Пише Show 24 з посиланням на New York Post.

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Меган Маркл розповіла, що мати справу з проблемами зі здоров'я "дуже страшно", при цьому їй доводилося виконувати громадські обов'язки.

У нас обох був дуже схожий досвід, хоча ми не знали одна одну у той час після пологів, і в нас обох була прееклампсія. Післяпологова прееклампсія. Це так рідко і так страшно,

– зазначила герцогиня Сассекська.

Для довідки! Прееклампсія – це мультисистемний розлад вагітності, що характеризується появою високого кров'яного тиску та часто значною кількістю білка в сечі.

Вітні Вулф Герд пригадала, як Арчі представили світу

Вітні Вулф Герд пригадала момент, коли Меган Маркл та принц Гаррі представили світу сина Арчі у травні 2019 року. Лише через два дні після народження хлопчика.

"Я ніколи не забуду твій образ після того, як ти народила Арчі, і весь світ чекав на його дебют. Я або тільки стала, або збиралася стати мамою, і я думала: "Боже мій, як ця жінка робить це? Як ця жінка одягає підбори, йде і дебютує з дитиною в цьому прекрасному вбранні перед усім світом?" Я ледве могла зустріти доставку їжі в халаті", – поділилась засновниця Bumble.

Нагадаємо, що герцог та герцогиня Сассекські виховують сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021). Раніше королівський експерт припустив, чому Меган Маркл почала частіше показувати дітей у мережі. За його словами, вона усвідомила, що так люди проявлятимуть більший інтерес до її діяльності.