Серію фотографій герцогиня Сассекська опублікувала з нагоди виходу дебютного епізоду її подкасту Confessions of a Female Founder. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Меган Маркл.

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На першому фото Меган Маркл одягнена у коричневу форму дівчат-скаутів, вона усміхається та тримає в руках невеличку коробку – ймовірно, з печивом. На другому знімку герцогиня Сассекська позує з іншими дівчатами-скаутами, а на третьому – тримає в руках повітряні кульки, поруч з нею стоїть інша дитина.

Бути підприємцем можна починати з молодого віку. (До речі, минулого багато років, а я все ще продаю печиво!),

– підписала світлини дружина принца Гаррі.

Ймовірно, тут відсилка до її лайфстайл-бренду As ever.

Меган Марк також зазначила, що гостею першого епізоду подкасту стала її подруга – американська підприємиця Вітні Вулф Герд. Вона – засновниця, виконавча директорка та колишня генеральна директорка онлайн-додатку для знайомств Bumble і співзасновниця Tinder.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл показала рідкісні фото з юності.