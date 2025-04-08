Візит королівського подружжя до Італії розпочався з фотосесії. На офіційній сторінці сім'ї з'явилися нові портрети Чарльза III та Камілли, пише Show 24.
До слова Чарльз III повернувся до виконання обов'язків після раптової госпіталізації
Для спільних фото пара позувала у садах Вілли Волконської, що сьогодні є офіційною резиденцією британського посла в Італії. Автором світлин став королівський фотограф Кріс Джексон
Чарльз III постав на знімках у синьому костюмі в смужку, білій сорочці й сріблястій краватці. Камілла натомість одягнула білу молочну сукню від Anna Valentine, а її ніжний образ доповнювали сережки та брошка у вигляді конвалії, що є символом міцного кохання. Пара усміхалась та закохано дивилась одне на одного.
Починаючи наш перший візит до Італії як король та королева, ми з нетерпінням чекаємо можливості відсвяткувати нашу двадцяту річницю весілля в такому особливому місці – і з такими чудовими людьми!
– поділилось королівське подружжя.
Чарльз III та Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Чарльз III та Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Чарльз III та Камілла відсвяткують річницю шлюбу на державному банкеті у Квіринальському палаці.
Що відомо про шлюб Чарльза та Камілли
- Нинішні король і королева стикнулися з критикою суспільства після того, як стало відомо про їхній роман. Пара скромно одружилась у 2005 році. Вони провели церемонію біля Віндзорського замку, запросивши лише 28 гостей.
- Батьки Чарльза III, королева Єлизавета II та принц Філіп, не прийшли на церемонію одруження. Тодішня монархиня вирішила, що їй не варто бути на весіллі розлучених людей.