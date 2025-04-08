Визит королевской четы в Италию начался с фотосессии. На официальной странице семьи появились новые портреты Чарльза III и Камиллы, пишет Show 24.
К слову Чарльз III вернулся к исполнению обязанностей после внезапной госпитализации
Для совместных фото пара позировала в садах Виллы Волконской, что сегодня является официальной резиденцией британского посла в Италии. Автором фотографий стал королевский фотограф Крис Джексон
Чарльз III предстал на снимках в синем костюме в полоску, белой рубашке и серебристом галстуке. Камилла вместо этого надела белое молочное платье от Anna Valentine, а ее нежный образ дополняли серьги и брошь в виде ландыша, что является символом крепкой любви. Пара улыбалась и влюбленно смотрела друг на друга.
Начиная наш первый визит в Италию как король и королева, мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать нашу двадцатую годовщину свадьбы в таком особенном месте – и с такими замечательными людьми!
– поделились королевские супруги.
Чарльз III и Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи
Чарльз III и Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи
Чарльз III и Камилла отпразднуют годовщину брака на государственном банкете в Квиринальском дворце.
Что известно о браке Чарльза и Камиллы
- Нынешние король и королева столкнулись с критикой общества после того, как стало известно об их романе. Пара скромно поженилась в 2005 году. Они провели церемонию возле Виндзорского замка, пригласив лишь 28 гостей.
- Родители Чарльза III, королева Елизавета II и принц Филипп, не пришли на церемонию бракосочетания. Тогдашняя монархиня решила, что ей не стоит быть на свадьбе разведенных людей.