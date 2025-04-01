Британский монарх провел выходные в своем поместье в графстве Глостершир, где отдыхал. Теперь он возвращается к королевским обязанностям, пишет Show 24 со ссылкой на BBC.
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Чарльз III прежде всего будет иметь встречу с премьер-министром и мероприятия в Виндзорском замке.
Также король примет участие в событиях к 50 годовщине независимости Папуа Новой Гвинеи. В частности, это мероприятия авиационной благотворительной организации, которая поддерживает общины в странах с низким уровнем дохода, среди них и Папуа Новая Гвинея.
Впоследствии Чарльз III и королева Камилла посетят Италию.
Почему король был в больнице
- В минувший четверг, 27 марта, Чарльз III попал в больницу в Лондоне. Причиной стали временные побочные эффекты от лечения рака. Из-за этого пришлось отложить визит в Бирмингем.
- Король чувствовал себя хорошо, поэтому в тот же день он вернулся в Клеренс-хаус и работал в своем кабинете. Хотя госпитализация может встревожить публику, во дворце подчеркивают, что с состоянием здоровья монарха все в порядке. Однако в детали его представители не вдаются.
- На днях Чарльза III увидели на публике. Он был улыбающимся и махал людям рукой из своего авто.