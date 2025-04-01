Британський монарх провів вихідні у своєму маєтку в графстві Глостершир, де відпочивав. Тепер він повертається до королівських обов'язків, пише Show 24 з посиланням на BBC.
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Чарльз III насамперед матиме зустріч з прем'єр-міністром та заходи у Віндзорському замку.
Також король візьме участь у подіях до 50 річниці незалежності Папуа Нової Гвінеї. Зокрема, це заходи авіаційної благодійної організації, яка підтримує громади в країнах з низьким рівнем доходу, серед них і Папуа Нова Гвінея.
Згодом Чарльз III та королева Камілла відвідають Італію.
Чому король був у лікарні
- У минулий четвер, 27 березня, Чарльз III потрапив до лікарні в Лондоні. Причиною стали тимчасові побічні ефекти від лікування раку. Через це довелося відкласти візит до Бірмінгема.
- Король почувався добре, тому того самого дня він повернувся до Клеренс-гаузу та працював у своєму кабінеті. Хоч госпіталізація може стривожити публіку, у палаці підкреслюють, що зі станом здоров'я монарха все гаразд. Однак у деталі його представники не вдаються.
- Днями Чарльза III побачили на публіці. Він був усміхненим та махав людям рукою зі свого авто.