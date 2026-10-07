Том Круз заговорив російською з росіянами: що актор сказав про Москву та Сибір

Голлівудський актор Том Круз опинився в центрі обговорень у мережі після випадкової зустрічі з росіянами в Сеулі. Під час розмови він не лише заговорив російською, а й тепло відгукувався про свої поїздки до Росії: назвав Москву дуже гарною та розповів, що свого часу спеціально хотів побачити Сибір.

Тепла розмова Круза з росіянами привернула увагу українців і викликала обурення на тлі повномасштабної війни Росії проти України та регулярних атак на українські міста. Зокрема, 7 жовтня російські війська знову атакували Київ, унаслідок чого було пошкоджено складське приміщення видавництва "Книголав". А відео зустрічі з Томом Крузом росіянка опублікувала у своєму інстаграм.

Під час спілкування з подружжям з Росії актор пригадав, як у 1990-х роках побував у Сибіру та навіть приземлився біля заправки. За словами актора, він зробив там зупинку, оскільки хотів побачити цей регіон. Також Круз розповів про свої візити до Москви.

Я зупинився там, бо дуже хотів побачити Сибір. Також я був у Москві 1987 року. То був мій перший візит. Там дуже гарно. Також був у 2000-х роках перед відкриттям Великого театру,

– заявив актор.

Згадуючи про свій візит до Москви, Круз навіть кілька разів повторив російською слово "великий", говорячи про Великий театр.

Тим часом зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія нещодавно дала інтерв'ю українській блогерці та співзасновниці бренду Cher'17 Тетяні Парфільєвій і розповіла, як підтримує Україну.