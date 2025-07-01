Масштабна пожежа знищила головну сцену Tomorrowland: фестиваль під загрозою зриву

У Бельгії спалахнула масштабна пожежа, яка повністю знищила головну сцену музичного фестивалю Tomorrowland. Інцидент трапився всього за два дні до його запланованого початку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на HLN та VRT NWS.

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Яка можлива причина пожежі?

Головна сцена фестивалю електронної музики Tomorrowland, старт якого був запланований на 18 липня в бельгійському місті Бом, повністю вигоріла внаслідок пожежі. Причини загоряння наразі не встановлено.

Головна сцена фестивалю Tomorrowland повністю згоріла: дивіться відео

Водночас джерела HLN повідомляють, що загоряння могло статися через помилку під час тестування феєрверків. Водночас ні організатори заходу, ні екстрені служби поки не підтвердили цю інформацію.

За даними VRT NWS, на місці проведення фестивалю було близько 1 000 співробітників, їх евакуювали.

Усе, що залишилося від сцени після пожежі / Фото з соціальних мереж

Вогонь також поширився на будинок із рекреаційною зоною. Пожежники оперативно загасили полум'я.

Фестиваль Tomorrowland мав зібрати понад 100 000 гостей. Проте тепер його проведення опинилося під загрозою зриву.

Tomorrowland проводиться в місті Бом з 2005 року й за 20 років став одним із наймасштабніших і найвідоміших музичних фестивалів у світі.