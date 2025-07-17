Сообщает 24 Канал со ссылкой на HLN и VRT NWS.

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Какова возможная причина пожара?

Главная сцена фестиваля электронной музыки Tomorrowland, старт которого был запланирован на 18 июля в бельгийском городе Бом, полностью выгорела в результате пожара. Причины возгорания пока не установлены.

Главная сцена фестиваля Tomorrowland полностью сгорела: смотрите видео

В то же время источники HLN сообщают, что возгорание могло произойти из-за ошибки во время тестирования фейерверков. В то же время ни организаторы мероприятия, ни экстренные службы пока не подтвердили эту информацию.

По данным VRT NWS, на месте проведения фестиваля было около 1 000 сотрудников, их эвакуировали.

Все, что осталось от сцены после пожара / Фото из социальных сетей

Огонь также распространился на дом с рекреационной зоной. Пожарные оперативно потушили пламя.

Фестиваль Tomorrowland должен был собрать более 100 000 гостей. Однако теперь его проведение оказалось под угрозой срыва.

Tomorrowland проводится в городе Бом с 2005 года и за 20 лет стал одним из самых масштабных и известных музыкальных фестивалей в мире.