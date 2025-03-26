Зберігає вдома у шафі: Тоня Матвієнко розповіла про дорогий подарунок від прихильника

Співачка Тоня Матвієнко зізналась, що ще до одруження у неї був прихильник. Артистка розсекретила, який дорогий подарунок від нього отримала.

Про це Матвієнко розповіла в ефірі шоу "Ранок чемпіонів", передає Show 24. Виявилося, що прихильник подарував співачці норкову шубу.

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До одруження в мене був прихильник. Він мені подарував білу норкову шубу. Заявочка серйозна, але потім ти не знаєш, що з цим робити,

– сміється Тоня Матвієнко.

Співачка поділилась, що зараз ця шуба зберігається вдома у шафі. Матвієнко з гумором зазначила, що вона вже не підходить за розміром.

Що відомо про особисте життя Тоні Матвієнко