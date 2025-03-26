Про це Матвієнко розповіла в ефірі шоу "Ранок чемпіонів", передає Show 24. Виявилося, що прихильник подарував співачці норкову шубу.
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До одруження в мене був прихильник. Він мені подарував білу норкову шубу. Заявочка серйозна, але потім ти не знаєш, що з цим робити,
– сміється Тоня Матвієнко.
Співачка поділилась, що зараз ця шуба зберігається вдома у шафі. Матвієнко з гумором зазначила, що вона вже не підходить за розміром.
Що відомо про особисте життя Тоні Матвієнко
- Нагадаємо, що Тоня Матвієнко одружена зі співаком Арсеном Мірзояном, з яким познайомилася на шоу "Голос країни". Спершу вони просто дружили, адже чоловік був у шлюбі та виховував з дружиною двох синів.
- Згодом Мірзоян покинув сім'ю та одружився з Тонею. Пара узаконила стосунки у 2017 році, а до того Матвієнко народила від співака донечку, яку назвали Ніною.
- Це другий шлюб для Тоні Матвієнко. Зі своїм першим чоловіком вона познайомилася через однокласника. Співачка почала зустрічатися з ним у 16 років, йому ж було 23 роки. У 17-річному віці артистка завагітніла та пізніше народила доньку Уляну. У стосунках подружжя почалася криза, згодом вони розлучилися.