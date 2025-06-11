Більше не білявка: Тоня Матвієнко вразила кардинальною зміною образу

Українська співачка, Тоня Матвієнко, вразила своїх прихильників зміною іміджу. З першого погляду так і не впізнаєш артистку.

Над новим образом виконавиці працював візажист Єгор Андрюшин. Хлопець неодноразово вражав перевтіленнями зірок, які належать його майстерності, пише Show24 з посиланням на інстаграм egor_mua.

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Цього разу зірковою гостею стала Тоня Матвієнко. Спершу у кадрі співачка з'явилась зі своїм звичним кольором волосся та без макіяжу, за декілька секунд картинка змінилась і Тоня показалась у новому образі. Довге біляве волосся змінилось на коротке каштанове, витончений макіяж підкреслив найкращі риси співачки, а коричневе шкіряне пальто доповнило загальний стиль.

Коментатори поділились своїм захватом від перевтілення, а дехто навіть порекомендував співачці подумати над постійною зміною стилю.

"Яке перевтілення! Фантастична!", – написала Ольга Сумська.

"Це просто неймовірно. Єгор, кращих за тебе просто не існує".

"Бомба! Зовсім інша людина. Їй дуже пасує зачіска і колір волосся, мейк! Єгор, ти – чарівник".

"Тоні треба задуматися над таким образом! Їй дуже личить!".

"Вона так повинна виглядати тепер завжди".

"Темний колір волосся Тоні дуже личить. Краще, ніж з блондом".

До слова, до перевтілення зірки додали пісню виконавиці "Кульбаби", яка минулого року завірусилась у тіктоці.

Окрім цього, Андрюшин співпрацює з багатьма українськими зірками шоубізнесу. Серед його клієнтів – Маша Полякова, Наталія Могилевська, співачка SKYLERR, Ірина Білик, телеведуча Олена Філонова та інші відомі артисти й знаменитості.