Над новым образом исполнительницы работал визажист Егор Андрюшин. Парень неоднократно поражал перевоплощениями звезд, которые принадлежат его мастерству, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм egor_mua.

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На этот раз звездной гостьей стала Тоня Матвиенко. Сначала в кадре певица появилась со своим привычным цветом волос и без макияжа, через несколько секунд картинка изменилась и Тоня показалась в новом образе. Длинные белокурые волосы изменились на короткие каштановые, изящный макияж подчеркнул лучшие черты певицы, а коричневое кожаное пальто дополнило общий стиль.

Комментаторы поделились своим восторгом от перевоплощения, а некоторые даже порекомендовали певице подумать над постоянной сменой стиля.

"Какое перевоплощение! Фантастическая!", – написала Ольга Сумская.

"Это просто невероятно. Егор, Лучших за тебя просто не существует".

"Бомба! Совсем другой человек. Ей очень идет прическа и цвет волос, мейк! Егор, ты – волшебник".

"Тоне надо задуматься над таким образом! Ей очень идет!".

"Она так должна выглядеть теперь всегда".

"Темный цвет волос Тони очень идет. Лучше, чем с блондом".

К слову, к перевоплощению звезды добавили песню исполнительницы "Одуванчики", которая в прошлом году завирусилась в тиктоке.

Кроме этого, Андрюшин сотрудничает со многими украинскими звездами шоу-бизнеса. Среди его клиентов – Маша Полякова, Наталья Могилевская, певица SKYLERR, Ирина Билык, телеведущая Елена Филонова и другие известные артисты и знаменитости.