Тоню Матвієнко вдарив водій таксі: у компанії відреагували на інцидент

30 червня Тоня Матвієнко постраждала від рук водія таксі. Після інциденту співачка звернулася до правоохоронних органів, а сьогодні зранку поліція Києва затримала чоловіка, відкрито кримінальне провадження.

Нападник працює у компанії Bolt, представники якої вже відреагували на ситуацію. Вони залишили коментар під дописом Матвієнко в інстаграмі, де співачка розповіла про побиття, передає Show 24.

До слова Вдарив мене у голову, – Тоня Матвієнко постраждала від рук таксиста, якого затримала поліція

У Bolt заявили, що розпочали внутрішнє розслідування після інциденту та "обмежили доступ водія до платформи". У компанії зазначили, що готові до співпраці з поліцією і надаватимуть правоохоронцям усю необхідну інформацію.

Ми глибоко стурбовані цією ситуацією, адже дії водія є неприпустимими. Компанія Bolt дуже серйозно сприймає будь-які скарги на поведінку водіїв. Безпека всіх пасажирів і водіїв є нашим найвищим пріоритетом. Bolt не терпить фізичного, вербального насильства або грубої поведінки,

– йдеться у коментарі.

У компанії Bolt відреагували на побиття Тоні Матвієнко / Скриншот з інстаграму

На коментар Bolt відповів співак Влад Дарвін. Він обурився тим, що компанія лише обмежила водію доступ до системи та не вжила інших заходів, попри те, що визнала його дії щодо Тоні Матвієнко неприпустимими.

Жодного слова про справедливе покарання винного, жодних елементарних вибачень від компанії, жодного слова про реальний захист своїх клієнтів і майбутніх заходів з запобігання насильству,

– написав Дарвін.

Влад Дарвін обурився реакцією Bolt / Скриншот з інстаграму

Що відомо про напад таксиста на Тоню Матвієнко

Учора Тоня Матвієнко заявила про побиття з боку водія таксі. За словами співачки, з самого початку поїздки він поводився зневажливо, зокрема грубо відреагував на прохання пасажирки зачинити вікно через протяг.

Матвієнко розповіла, що далі розмова почала ставати неадекватнішою, тому вона попросила зупинити машину, однак таксист відмовився. Так, співачка відчинила двері на ходу, і лише після цього чоловік зупинився.

"Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини й вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком!", – написала Тоня Матвієнко.