Жалюгідний й інфантильний, – трансгендерна донька Ілона Маска публічно його розкритикувала

Трансгендерна донька мільярдера Ілона Маска нещодавно відверто висловилася про свого знаменитого батька. Відомо, що між ними доволі напружені стосунки.

Відтак, дівчина зізналася, чи боїться Ілона Маска через його впливовість. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Teen Vogue.

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Вів'єн Джена Вілсон, яка раніше була відома як Ксав'є Олександр Маск, підтвердила, що припинила будь-яке спілкування з батьком у 2020 році й рада цьому.

Він жалюгідний й інфантильний чоловік. Чому я маю його боятися? Ой, у нього так багато влади. Ні, ні, ні. Мені до дупи! Чому я маю боятися цього чоловіка? Тому що він багатий? О ні, я тремчу. Ох, я мої ноги тремтять. Мені начхати, скільки в когось грошей. Мені справді начхати. Він володіє Twitter. Гаразд. Вітаю,

– емоційно висловилась дівчина.

Конфлікт між батьком і донькою загострився у 2022 році, коли Вів'єн здійснила трансгендерний перехід та офіційно відмовилася від прізвища Маск. Водночас батько не сприйняв трансгендерність доньки, публічно заявивши, що був "обманом змушений" підписати документи на зміну статі, та навіть проголосив, що "втратив свою дитину".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ілон Маск став батьком учотирнадцяте. Обраниця американського мільярдера Шівон Зіліс народила сина, якого вони з чоловіком назвали Селдон Лікург. Це вже четверта спільна дитина пари. Ілон та Шівон також викохують двійнят Страйдера й Азур та доньку Аркадію.

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