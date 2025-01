Загадуємо бажання під трек Дженніфер Лопес: що потрібно робити

Тренди не були б настільки популярними, якби їм кожного разу не кидали виклики. Сьогодні у топах знаходяться відео, які "зачакловані" на здійснення бажань.

Окрім того, що новий тренд, як завжди, вражає оригінальністю, так до нього ще й ідеально підійшов трек 2011 року Jennifer Lopez – On The Floor ft. Pitbull, пише Show 24.

Не дарма кажуть, що новий рік слід починати з мрій. Чим більше конкретних цілей поставите перед собою, ти більше шансів на їхню реалізацію. Тіктокери такої ж думки, тому не дивно, що новий тренд пов'язаний з цією темою.

У мережі більшість людей обрали тему подорожей, адже для тренду використовують такий уривок треку: Brazil, Morocco, London to Ibiza

Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Тобто мовиться про низку міст у різних частинах світу, які прив'язують до бажання подорожей.

Отже, переважно користувачі беруть до рук закордонний паспорт, схрещують пальці та повторюють слова з треку. Вважається, що це так звана афірмація, яка має запрацювати на здійснення мрії. Хтось знімає ролики у гумористичному жанрі, а хтось просто наспівує рядки з пісні без будь-якої мрії. У цьому випадку не так важливо, який варіант оберете, основне, щоб це подобалось саме вам.

Що відомо про трек

Пісня входить до сьомого альбому Дженніфер Лопес, яку вона записала в дуеті з репером Пітбулем. Випуск синглу припав із призначенням співачки як судді у десятому сезоні шоу "Американський Ідол".

Jennifer Lopez – On The Floor ft. Pitbull: дивіться відео онлайн

На платформі ютуб кліп зібрав майже 2,5 мільярди переглядів. До слова, це ще один приклад того, як забуті хіти повертаються на заслужені топові місця.