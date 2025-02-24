Війна триває третій рік: як світ знову толерує росіян, коли ті вбивають українців

Рівно три роки тому російські війська вдерлися на територію України та розпочали повномасштабну війну. Цей час приніс багато горя всім українцям, але також показав народну силу та міць і те, що ми по-справжньому незламні.

Українська культура так само зазнавала ударів від агресора, хоч і продовжувала розвиватися. За три роки загинуло багато талановитих акторів, митців, артистів. Пам'ять про них ми повинні зберігати й надалі. Тим часом світ продовжує спостерігати за тим, що відбувається, пише 24 Канал.

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Перші дні повномасштабного вторгнення запам'ятаються українцям не тільки шаленим духом спротиву, але й підтримкою з боку світової спільноти. Слово "Україна" облетіло інстаграм-сторіз багатьох знаменитостей. Підтримувати український народ було трендом, а той, хто обирав інший бік, просто показував своє невігластво.

Світові зірки робили дописи, закликали допомагати Україні, донатили на гуманітарні потреби. На престижних преміях давали слово Володимиру Зеленському, а синьо-жовті кольори в одязі були найбільшим світовим трендом.

Після створення платформи United24 до неї долучилося чимало зірок, які допомагали зі зборами коштів, поширювали правду про війну. Багато хто особисто приїхав до України – Анджеліна Джолі, Міша Коллінз, Шон Пенн.

Як світові зірки підтримували Україну / Фото з соцмереж



Росію виключили з Євробачення, а громадян країни-агресорки перестали запрошувати на фестивалі чи престижні премії. Однак з часом теза про те, що "бідні та нещасні росіяни не підтримують війну" почала перемагати, а російська культура повернулась у світовий інформаційний простір.

Чи не найпершою сферою, де це відбулося, стало кіно. Наприклад, у Каннах не посоромилися представити фільм Кирила Серебренникова. На пресконференції російський режисер виступив проти бойкоту російської культури.

Цей меседж просували й надалі – про те, нібито російська культура ніяким чином не заслуговує на кенселінг, бо вона "велика". Та українці добре знають, що спочатку в країну заїжджають книжки Пушкіна та Достоєвського, а за ними – російські танки.

З часом Україна почала сходити з перших шпальт видань, а у 2023 році увагу на себе частково перетягнула війна Ізраїля з ХАМАС. Ставало все очевидніше, що для багатьох зірок напад Росії був цікавою картинкою, за якою можна було спостерігати та підтримувати бік, який здавався вигіднішим.

Як зараз світ толерує російське

З поширенням думок про те, що "світ втомився від війни", росіяни мали можливість просувати себе. І зараз, у треті роковини повномасштабної війни це стає помітним. Лише за останні місяці сталась низка скандалів.

Фільм "Анора" про росіянку номінували на Оскар та інші престижні премії. Росіянина, який знімався у пропагандистських стрічках та навіть не висловив чіткої позиції, номінували на найкращого актора другого плану.

Росіяни тепер спокійно з'являються у серіалах. Зокрема, у серіалі від НВО "Білий лотос" знявся російський актор Юрій Колокольников. І якщо раніше принаймні працювала культура кенселингу, зараз на обурення українців не зважають.

Нагадаємо, що Мілош Бикович, який є відвертим путіністом, теж планував знятись у тому серіалі. Та після тисяч коментарів його все-таки прибрали з акторського касту.

У тизері "Бріджертонів" засвітився кокошник.

Різ Візерспун обрала для книжкового клубу твір, де є відверта прихильність та любов до Росії.

Джаред Лето, який на початку повномасштабної війни палко підтримував Україну, тепер хоче поїхати до росіян.

Як реагувати українцям

Після усіх цих новин може здаватися, що світ відвернувся від України. Насправді ж ті знаменитості, які обирають не гроші, а принципи, залишаються з Україною. Брат Біллі Айліш, Фіннеас, поширював заяву Тімоті Снайдера на підтримку України. Стівен Кінг задля критики Трампа й Маска повернувся в соцмережу Х. На тлі останніх заяв президента США люди виходять на мітинги.

Але важливо пам'ятати про те, що Росія вкладає у свою "культуру" великі гроші та робить все для того, щоб про українців не згадували. Ми можемо лише продовжувати нашу справу та підтримувати український контент – кіно, музику, книжки, розважальні та науково-популярні відео.

Подивіться на українські театри, музику, книжки й скажіть мені, що там все погано зараз, порівняно з тим, як там було 5 років тому! Тому не жаліймось, а йдімо вперед і робімо свою справу. Не думати про те, хто там щось не зробив, а більше кожного дня працювати персонально,

– казав лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакачук в інтерв'ю Ukraїner.

Варто продовжувати руйнувати міфи про "культура поза політикою" і пояснювати, як "велика російська культура" замилює очі перед тим, щоб підло напасти. Репрезентувати Україну, її культурні продукти. А також зберігати самоцінність, не бути меншовартісними й не шукати підтримки там, де її навіть близько немає. Боротьба триває, а це означає, що це далеко не час опускати руки.