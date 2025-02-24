Українська культура так само зазнавала ударів від агресора, хоч і продовжувала розвиватися. За три роки загинуло багато талановитих акторів, митців, артистів. Пам'ять про них ми повинні зберігати й надалі. Тим часом світ продовжує спостерігати за тим, що відбувається, пише 24 Канал.
Важливо Не лишити війну дітям, не програти всередині України: думки військових про 3 роки великої війни
Перші дні повномасштабного вторгнення запам'ятаються українцям не тільки шаленим духом спротиву, але й підтримкою з боку світової спільноти. Слово "Україна" облетіло інстаграм-сторіз багатьох знаменитостей. Підтримувати український народ було трендом, а той, хто обирав інший бік, просто показував своє невігластво.
Світові зірки робили дописи, закликали допомагати Україні, донатили на гуманітарні потреби. На престижних преміях давали слово Володимиру Зеленському, а синьо-жовті кольори в одязі були найбільшим світовим трендом.
Після створення платформи United24 до неї долучилося чимало зірок, які допомагали зі зборами коштів, поширювали правду про війну. Багато хто особисто приїхав до України – Анджеліна Джолі, Міша Коллінз, Шон Пенн.
Як світові зірки підтримували Україну / Фото з соцмереж
Росію виключили з Євробачення, а громадян країни-агресорки перестали запрошувати на фестивалі чи престижні премії. Однак з часом теза про те, що "бідні та нещасні росіяни не підтримують війну" почала перемагати, а російська культура повернулась у світовий інформаційний простір.
Чи не найпершою сферою, де це відбулося, стало кіно. Наприклад, у Каннах не посоромилися представити фільм Кирила Серебренникова. На пресконференції російський режисер виступив проти бойкоту російської культури.
Цей меседж просували й надалі – про те, нібито російська культура ніяким чином не заслуговує на кенселінг, бо вона "велика". Та українці добре знають, що спочатку в країну заїжджають книжки Пушкіна та Достоєвського, а за ними – російські танки.
З часом Україна почала сходити з перших шпальт видань, а у 2023 році увагу на себе частково перетягнула війна Ізраїля з ХАМАС. Ставало все очевидніше, що для багатьох зірок напад Росії був цікавою картинкою, за якою можна було спостерігати та підтримувати бік, який здавався вигіднішим.
Як зараз світ толерує російське
З поширенням думок про те, що "світ втомився від війни", росіяни мали можливість просувати себе. І зараз, у треті роковини повномасштабної війни це стає помітним. Лише за останні місяці сталась низка скандалів.
- Фільм "Анора" про росіянку номінували на Оскар та інші престижні премії. Росіянина, який знімався у пропагандистських стрічках та навіть не висловив чіткої позиції, номінували на найкращого актора другого плану.
- Росіяни тепер спокійно з'являються у серіалах. Зокрема, у серіалі від НВО "Білий лотос" знявся російський актор Юрій Колокольников. І якщо раніше принаймні працювала культура кенселингу, зараз на обурення українців не зважають.
Нагадаємо, що Мілош Бикович, який є відвертим путіністом, теж планував знятись у тому серіалі. Та після тисяч коментарів його все-таки прибрали з акторського касту.
- У тизері "Бріджертонів" засвітився кокошник.
- Різ Візерспун обрала для книжкового клубу твір, де є відверта прихильність та любов до Росії.
- Джаред Лето, який на початку повномасштабної війни палко підтримував Україну, тепер хоче поїхати до росіян.
Як реагувати українцям
Після усіх цих новин може здаватися, що світ відвернувся від України. Насправді ж ті знаменитості, які обирають не гроші, а принципи, залишаються з Україною. Брат Біллі Айліш, Фіннеас, поширював заяву Тімоті Снайдера на підтримку України. Стівен Кінг задля критики Трампа й Маска повернувся в соцмережу Х. На тлі останніх заяв президента США люди виходять на мітинги.
Але важливо пам'ятати про те, що Росія вкладає у свою "культуру" великі гроші та робить все для того, щоб про українців не згадували. Ми можемо лише продовжувати нашу справу та підтримувати український контент – кіно, музику, книжки, розважальні та науково-популярні відео.
Подивіться на українські театри, музику, книжки й скажіть мені, що там все погано зараз, порівняно з тим, як там було 5 років тому! Тому не жаліймось, а йдімо вперед і робімо свою справу. Не думати про те, хто там щось не зробив, а більше кожного дня працювати персонально,
– казав лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакачук в інтерв'ю Ukraїner.
Варто продовжувати руйнувати міфи про "культура поза політикою" і пояснювати, як "велика російська культура" замилює очі перед тим, щоб підло напасти. Репрезентувати Україну, її культурні продукти. А також зберігати самоцінність, не бути меншовартісними й не шукати підтримки там, де її навіть близько немає. Боротьба триває, а це означає, що це далеко не час опускати руки.