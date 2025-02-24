Украинская культура так же испытывала удары от агрессора, хоть и продолжала развиваться. За три года погибло много талантливых актеров, художников, артистов. Память о них мы должны хранить и в дальнейшем. Между тем мир продолжает наблюдать за тем, что происходит, пишет 24 Канал.

Важно Не оставить войну детям, не проиграть внутри Украины: мысли военных о 3 годах большой войны

Первые дни полномасштабного вторжения запомнятся украинцам не только бешеным духом сопротивления, но и поддержкой со стороны мирового сообщества. Слово "Украина" облетело инстаграм-сториз многих знаменитостей. Поддерживать украинский народ было трендом, а тот, кто выбирал другую сторону, просто показывал свое невежество.

Мировые звезды делали сообщения, призывали помогать Украине, донатили на гуманитарные нужды. На престижных премиях давали слово Владимиру Зеленскому, а сине-желтые цвета в одежде были самым большим мировым трендом.

После создания платформы United24 к ней присоединилось немало звезд, которые помогали со сборами средств, распространяли правду о войне. Многие лично приехали в Украину – Анджелина Джоли, Миша Коллинз, Шон Пенн.

Как мировые звезды поддерживали Украину / Фото из соцсетей



Россию исключили из Евровидения, а граждан страны-агрессора перестали приглашать на фестивали или престижные премии. Однако со временем тезис о том, что "бедные и несчастные россияне не поддерживают войну" начала побеждать, а российская культура вернулась в мировое информационное пространство.

Едва ли не самой первой сферой, где это произошло, стало кино. Например, в Каннах не постеснялись представить фильм Кирилла Серебренникова. На пресс-конференции российский режиссер выступил против бойкота российской культуры.

Этот месседж продвигали и в дальнейшем – о том, якобы российская культура никоим образом не заслуживает кенселинга, потому что она "большая". Но украинцы хорошо знают, что сначала в страну заезжают книги Пушкина и Достоевского, а за ними – российские танки.

Со временем Украина начала сходить с первых полос изданий, а в 2023 году внимание на себя частично перетянула война Израиля с ХАМАС. Становилось все очевиднее, что для многих звезд нападение России было интересной картинкой, за которой можно было наблюдать и поддерживать сторону, которая казалась более выгодной.

Как сейчас мир толерантно относится к российскому

С распространением мыслей о том, что "мир устал от войны", россияне имели возможность продвигать себя. И сейчас, в третью годовщину полномасштабной войны это становится заметным. Только за последние месяцы произошел ряд скандалов.

Фильм "Анора" о россиянке номинировали на Оскар и другие престижные премии. Россиянина, который снимался в пропагандистских лентах и даже не выразил четкой позиции, номинировали на лучшего актера второго плана.

Россияне теперь спокойно появляются в сериалах. В частности, в сериале от НВО "Белый лотос" снялся российский актер Юрий Колокольников. И если раньше по крайней мере работала культура кенселинга, сейчас на возмущение украинцев не обращают внимания.

Напомним, что Милош Бикович, который является откровенным путинистом, тоже планировал сняться в том сериале. Но после тысяч комментариев его все-таки убрали из актерского каста.

В тизере "Бриджертонов" засветился кокошник.

Риз Уизерспун выбрала для книжного клуба произведение, где есть откровенная приверженность и любовь к России.

Джаред Лето, который в начале полномасштабной войны горячо поддерживал Украину, теперь хочет поехать к россиянам.

Как реагировать украинцам

После всех этих новостей может казаться, что мир отвернулся от Украины. На самом деле те знаменитости, которые выбирают не деньги, а принципы, остаются с Украиной. Брат Билли Айлиш, Финнеас, распространял заявление Тимоти Снайдера в поддержку Украины. Стивен Кинг для критики Трампа и Маска вернулся в соцсеть Х. На фоне последних заявлений президента США люди выходят на митинги.

Но важно помнить о том, что Россия вкладывает в свою "культуру" большие деньги и делает все для того, чтобы об украинцах не вспоминали. Мы можем только продолжать наше дело и поддерживать украинский контент – кино, музыку, книги, развлекательные и научно-популярные видео.

Посмотрите на украинские театры, музыку, книги и скажите мне, что там все плохо сейчас, по сравнению с тем, как там было 5 лет назад! Поэтому не жалуемся, а идем вперед и делаем свое дело. Не думать о том, кто там что-то не сделал, а больше каждый день работать персонально,

– говорил лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакачук в интервью Ukraїner.

Стоит продолжать разрушать мифы о "культура вне политики" и объяснять, как "большая российская культура" замыливает глаза перед тем, чтобы подло напасть. Репрезентовать Украину, ее культурные продукты. А также сохранять самоценность, не быть неполноценными и не искать поддержки там, где ее даже близко нет. Борьба продолжается, а это значит, что это далеко не время опускать руки.