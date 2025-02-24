20 февраля 2014 года, пока преступный режим Виктора Януковича убивал митингующих в центре Киева, в Крым начали вторжение российские войска. Впоследствии враг оккупировал Крым, начал войну на Донбассе. А 24 февраля 2022 года вся страна проснулась от нового ужаса.

Тогда нам давали 3 дня. "Вторая армия мира", как прогнозировали, должна была за несколько дней захватить все ключевые украинские города и уничтожить Украину как государство.

И вот с того дня проходит 3-я годовщина. 3 года сложной борьбы. 3 года потерь и достижений. 3 чрезвычайно сложные годы в российско-украинской войне, которая длится уже 11 лет.

Мы не упали в 2013 году, не сломались в 2022-м. И сейчас, хоть уставшие, и все же продолжаем бороться. И лучшим свидетельством этого являются те, на ком тяжелое бремя этой войны, – наши защитники и защитницы.

Накануне 3-й годовщины полномасштабного вторжения мы пообщались с военными различных бригад и подразделений. Всем поставили одинаковых 5 вопросов, чтобы узнать их оценку того, какой путь прошла Украина, как изменилась война на фронте, какие угрозы над нами все еще нависают и, главное, какие уроки мы должны усвоить как нация. Об этом и не только – читайте в материале 24 Канала.

Важно День, когда (не)началась война․ Истории воинов, которые познали ее по-разному и объединены борьбой

"Никто бы в Европе такого нашествия не выдержал"

Наш коллега Василий Денисюк присоединился к войску год назад, а до этого времени активно занимался волонтерской деятельностью. Несмотря на службу в рядах 66-й отдельной механизированной бригады он продолжает вести сборы на нужды различных подразделений.

Василий отмечает, что главным достижением Украины за время большой войны является то, что мы выдержали огромное нашествие россиян в 2022 году.

То, что мы выдержали начальное нашествие 24 февраля 2022 года, – это уже огромное достижение, потому что, если честно, мне сложно представить любую другую европейскую державу, которая смогла бы так же выдержать все то, через что прошла Украина. Мне кажется, что если бы Россия напала на кого-то другого, то судьбу Украины – бороться и держаться длительное время – не смог бы повторить никто. По крайней мере на европейском континенте,

– говорит боец.



Василий Денисюк / Фото с фейсбук-страницы воина

В то же время еще одним огромным достижением военнослужащий считает то, что украинский народ как в 2014 году, так и в 2022, продемонстрировал большое единство. И раздор, которого среди людей становится больше, – остается проблемой.

Война – это марафон, длительная дистанция, и для того, чтобы ее пройти, нужно много различных факторов учесть. А мы пытаемся все пройти спринтом. Так не бывает. Спринтом мы могли разве что проиграть за несколько дней, потерять Киев и огромную часть нашего государства. Но, благодаря Богу и сплоченности украинцев, этого не произошло,

– подчеркивает Денисюк.

В то же время военнослужащий отмечает, что над Украиной все еще нависает немало угроз и надеяться на то, что кто-то вместо нас закончит войну, – бесполезно, ведь больше, чем украинцам, победа не нужна никому.

Большая угроза в том, что многие украинцы ждут, что кто-то магическим образом закончит войну. Однако Украина в том виде, в котором мы видим ее, то есть в границах 1991 года, не нужна больше никому в мире на столько, на сколько нужна нам. Конечно, у нас есть партнеры, которые бы тоже хотели, чтобы мы были независимым государством и поддерживают нас, но для них это не приоритетная цель,

– отмечает Василий.



Василий Денисюк / Фото с фейсбук-страницы воина

Военнослужащий считает, что сейчас предпосылок для окончания войны нет, однако убежден, что важно не то, когда закончится война, а как. Именно условия завершения войны будут определять то, действительно ли это завершение войны или все же пауза. Сейчас, например, Россия требует не только признать за ней оккупированные территории, но и фактическую демилитаризацию Украины – существенное сокращение армии и вооружения. И россияне запросто могут этим воспользоваться для нового вторжения и достичь того, чего не удалось в 2022 году.

"Мы все еще близки к тому, чтобы проиграть"

Наш коллега Вячеслав Журба был участником АТО и с началом полномасштабного вторжения вернулся на службу. Вместе с побратимами из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила прошел самые горячие точки на линии фронта и сейчас вместе с ними борется за Часов Яр.

Военный отмечает исключительную украинскую черту – объединяться в самый трудный момент, что наш народ продемонстрировал неоднократно. В то же время распри, которые сейчас происходят в обществе, являются серьезной угрозой, ведь могут позволить врагу победить. И из-за этих распрей над нами до сих пор нависает угроза поражения.

Не надо быть дебилами, не надо ссориться, что там тот плохой, другой плохой. Мы должны быть едиными, и мы должны ебаш*ть ради своей страны, ради своих людей, близких, родных. Мы должны работать ради нашего государства, потому что мы и есть это государство,

– отмечает Журба.



Вячеслав Журба / Фото с фейсбук-страницы воина

По словам бойца, те распри, которые есть сейчас в обществе, очень огорчают и создают угрозы потерять государство как таковое. А выхода у нас, кроме как бороться, нет, ведь россияне всем своим существом показали, чего они хотят – уничтожить Украину и украинцев. Однако это не конечная цель.

Уроки российско-украинской войны показывают, что россияне не знают жалости, они уничтожают все – язык, культуру, веру, любые самоидентификаторы. Россияне не дают нам быть самими собой, потому что у них все должно быть "по-русски". Мы должны сражаться, потому что выхода просто нет. Если мы свалим куда-то – война туда придет. Проиграет Украина – война рано или поздно пойдет дальше в Европу. А вечно убегать не получится – что же это за жизнь тогда?

– подчеркивает воин.

Военный уверен, что, кто бы что сейчас ни говорил о переговорах, у России философия одна: Украина или есть, или не существует.

Россия – наш исторический враг, наш Франкенштейн, как говорил мой друг. Мы его создали, но не знаю, сможем ли мы его убить. У нас тут не Средневековье, но мы должны дать по зубам так, чтобы от нас отъе**лись. Я верю в силу. Сейчас мир как будто возвращается снова к дикарским временам, когда тот, кто сильный, существует, а кто слабый – ищет патрона,

– говорит боец.



Вячеслав Журба / Фото с фейсбук-страницы воина

Журба также обращает внимание на то, что если прекращение этой войны будет происходить на российских условиях, то Украина фактически должна разоружиться, что означает очень простую истину – следующее вторжение неизбежно будет, но Украина его не выдержит.

Поэтому воин советует каждому выбрать для себя воинскую часть и должность и присоединиться к тому, чтобы отстоять существование Украины – потому что если страны больше не будет, украинцы тоже никому не будут нужны.

"Война является нашей победой, а мир может стать началом проигрыша"

Александр Марчак до осени 2022 года был частью команды 24 Канала, но сейчас проходит службу в 47-й ОМБр "Магура". Военнослужащий уверен, что 3 года назад украинцы переломили ход истории.

Нас действительно атаковали элитные подразделения России, которые не были готовы к тому, что им снова смогут дать отпор. На тактическом уровне их армия должна была бы быть тогда более эффективной. Однако наше войско уже было значительно сильнее, чем казалось. Украинцы продемонстрировали единство, а российский генералитет допустил стратегические ошибки, поэтому удалось переломить ход истории, который нам хотели навязать,

– отмечает Александр.

В то же время боец уверен, что наше самое большое достижение – это то, что мы все еще живы и боремся, ведь 3 года уже Украина отражает крупнейшие военные атаки.

Мы – государство, которое продолжает отражать крупнейшие атаки в современной истории, а наша армия и дальше останавливает штурмовые действия, которые казались невозможными после завершения Второй мировой. Война является нашей победой, а мир может стать началом нашего проигрыша,

– подчеркивает боец.



Александр Марчак / Фото, предоставленное 24 Каналу

Однако это не означает, что угрозы исчезли. Прежде всего военнослужащий отмечает то, что мы до сих пор можем потерять немало территории, хотя благодаря героизму наших защитников с 2014 года большинство из нас до сих пор имеют возможность жить в относительно мирных городах.

Кроме того, к сожалению, россияне не были наказаны за оккупацию Крыма и создание квазиреспублик на Донбассе. И сейчас существует новая угроза.

Сейчас мы стоим на пороге того, что россияне в очередной раз могут остаться безнаказанными, несмотря на открытый акт агрессии против мирового порядка. А я не верю, что следующий этап войны тоталитаризма и цивилизованного мира будет далеко от нашей территории. Также не верю, что мы увидим глобальные конфликты, которые не будут включать российскую попытку захватить наше государство,

– подчеркивает воин.

Еще одной угрозой также является "грузинский сценарий". Сейчас, конечно, нет предпосылок для триумфа пророссийских сил, однако все еще такая вероятность существует в будущем – так называемый "пассивный" электорат сможет поддержать такие силы для "мира".

Александр Марчак на месте российского удара на прифронтовой территории / Фото, предоставленное 24 Каналу

Поэтому на фоне этого всего Александр Марчак отмечает, что, к сожалению, забытье войны имеет огромную цену.

Самым большим уроком для нас является то, какую цену мы платим за умение забывать о войне. В украинские города и села привозили тела солдат еще с 2014. Но многие из нас редко вспоминали, что это война, которую уже начала Россия. Поэтому в 2022-м нас спасло только то, что уже было достаточно людей, которые раньше говорили об этом вслух и готовились,

– отмечает защитник.

Сейчас в инфополе все больше звучит слово "переговоры". По мнению военного, мы хоть и пока не знаем, как победить, но Россия знает, что хочет уничтожить нас. Поэтому даже "замораживание войны" не будет гарантией того, что мы или наши дети сможем жить спокойно.

"Пусть будущее поколение знает о войне из рассказов"

Кирилл "Лирик" Дубровский выполнял боевые задачи еще в зоне ООС, а с началом полномасштабного вторжения командовал взводом морской пехоты при обороне Мариуполя. Во время боев воин с ранениями попал в плен, из которого его удалось вернуть в июне 2022 года. После восстановления "Лирик" присоединился в ряды 12-й бригады специального назначения "Азов".

Боец отмечает, что врага недооценивать не стоит. Хотя там и есть те, кого принято называть "Ваньками", но все же значительная часть вражеской армии – это те, кто имеет опыт ведения боевых действий на разных континентах.

Противник развивается, активно применяет ударные крылья, FPV на оптоволокне и проводит ежедневные атаки мирных городов, целью которых является подавление морально-психологического состояния и постоянное давление. В составе армии России не только глупые Ваньки без плит в бронежилете, но и профессиональные подразделения, которые имеют огромный опыт ведения боевых действий на разных континентах,

– подчеркивает "Лирик".



"Лирик" / Фото с фейсбук-страницы воина

И эту армию украинцы смогли остановить в 2022 году благодаря единству. Но сейчас наш народ под огромной угрозой потерять единство, что может привести и к потере государственности. Воин напоминает, что еще в 2014 году все сплотились для единой цели, а уже через несколько лет война на Донбассе для многих стала "неактуальной" и "отдаленной".

Главным достижением же является то, что мы выстояли и продолжаем борьбу. Кто бы там что ни говорил, но это тяжелая война против страны, которая вкладывает в свое войско сумасшедшие деньги, которая не жалеет своих людей ни на фронте, ни в тылу. Мы ежедневно доказываем миру то, что их аналитики ошибаются, что "Киев за 3 дня" – ложная риторика, что трудности делают нас только сильнее,

– подчеркивает воин.

В то же время на фоне разговоров о переговорах офицер отмечает, что переговоры – дело политиков, а задача украинской армии – защищать свое государство и уничтожать захватчиков. "Лирик" напоминает, что враг веками пытался уничтожить нашу культуру и идентичность, поэтому бесполезно считать, что россияне в этом плане изменились. И все же, даже если сейчас политики достигнут соглашений, которые остановят войну, украинцы должны быть готовыми всегда к тому, что снова нужно дать отпор.

"Хочешь мира, готовься к войне". Следует запомнить, что враг коварный, не следует ждать от него милосердия и сострадания. Горький опыт 2022 года показал, насколько важно держать в каждом доме смазанное оружие, наточенный нож и холодный ум. Навыки не бывают лишними, особенно те, что могут однажды спасти тебе или кому-то другому жизнь,

– отмечает "Лирик".



"Лирик" / Фото с инстаграм-страницы воина

Военнослужащий также отмечает, что каждый воин сейчас бы хотел вернуться к своим родным и видеть, как растут его дети, однако никто не имеет желания собирать своего ребенка на войну или прятать его в подвалах от обстрелов.

Мое желание – чтобы наше будущее поколение знало о войне только из наших рассказов и из книг, но было готово в любой момент взять оружие и встать на защиту Независимой Украины,

– подчеркивает воин.

"Красные линии нарушены, а ядерной войны нет"

Владислав Данко, командир отделения аэроразведки 47-й ОМБр "Магура" с начала полномасштабного вторжения защищает Украину на самых горячих направлениях на линии фронта.

Военнослужащий отмечает, что украинцы сделали в свое время невероятное – отстояли существование украинского независимого государства во время огромного нашествия врага. Российский замысел "быстро захватить и уничтожить Украину" – провалился.

После 3 лет полномасштабной и 11 лет войны с Московией, которая пришлась на наше поколение, наша страна и дальше продолжает существовать, а ВСУ дают достойный отпор врагу на поле боя. Да, возможно сейчас результаты на фронте не совсем такие, как бы кому-то хотелось, но я напомню, что на нас напала крупнейшая по территории страна мира, с населением в несколько раз больше нашего,

– подчеркивает воин.

Однако сейчас на фоне разговоров о переговорах боец подчеркивает, что расслабляться не стоит. Прежде всего потому, что результат переговоров будет зависеть от ситуации на поле боя. Российская армия выдохлась под Покровском, Силы обороны перенесли войну на вражескую территорию в Курскую область. Однако все еще в той ситуации, в которой мы сейчас, условия переговоров может диктовать Россия.

Красные линии нарушены, а ядерной войны нет. Украина показала на примере, что не существует красных линий во время войны и мы будем делать все возможное для победы в войне. Россия понимает только язык силы,

– подчеркивает боец.



Владислав Данко / Фото с фейсбук-страницы воина

Данко проводит параллель с Ичкерией, ведь в свое время в ходе Первой чеченской войны Москва согласилась на мирное соглашение и отвела войска, но не потому, что действительно хотела мира, а хотела подготовиться лучше к следующему удару, и уже через несколько лет начала Вторую чеченскую, в результате которой разрушила город Грозный, убила десятки тысяч мирных жителей и уничтожила независимую Ичкерию.

Мы уже это проходили. Ярким примером и уроком для нас является Ичкерия. Не победив в первой войне, московиты ни на мгновение не оставили планов на республику. Вторгнувшись во второй раз, они устроили настоящий террор, не жалея никого. Уже с тех времен мы знаем Путина, как кровавого и жестокого. В присущем им стиле были применены массовые репрессии в отношении гражданского населения. То же самое мы наблюдали в Мариуполе, Буче, Изюме и на других оккупированных территориях,

– отмечает Данко.

Также боец приводит слова, которые часто приписывают канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку: "Соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой написаны". По словам Владислава, украинцы хоть и отстояли государственность, и угроза потерять ее никуда не исчезла. Для этого воин призывает всех придерживаться принципа: "Или в армии, или для армии", ведь только так Украина может победить.



Владислав Данко / Фото с фейсбук-страницы воина

Кроме того, боец также напоминает и историю с разделом Чехословакии, когда в 1938 году без ее ведома Запад согласился на раздел страны по требованию Гитлера, чтобы "избежать войны", но в итоге получили самую масштабную войну за всю историю человечества. На этом фоне важно, чтобы союзники не повторили ошибок и не прибегли к "умиротворению" России.

"Кто выживет, а кого уничтожат?"

В 5-м рекрутинговом центре ССО отмечают, что война за последние 3 года изменилась. Если в 2022 году россияне быстро пытались захватить Киев, то сейчас постепенно "выгрызают" территории "мясными" штурмами. Враг использует тактику "выжженной земли", уничтожил не один город и не одно село.

Россияне хотят полного захвата Украины, поэтому работают не только на то, чтобы продвигаться на фронте, но и чтобы фейками и ложью расшатать общество изнутри. Поэтому через 3 года после начала полномасштабного вторжения остается главный вопрос.

Сейчас возникает главный вопрос – кто первым исчерпает свои возможности? Кто выживет, а кого уничтожат? Кто продастся, а кто продолжит борьбу? Нам все еще необходима постоянная поддержка союзников, а также внутренняя мобилизация сил и ресурсов. В России же надеются, что Запад "устанет" помогать Украине. Мы уже доказали, что можем эффективно противостоять даже более многочисленному врагу, и доведем дело до логического финала – нашей победы,

– говорят бойцы ССО.

За время вторжения украинские воины освободили Киевскую, Черниговскую, Сумскую, значительную часть Харьковщины, почти всю Николаевскую, правый берег Херсонщины, отбили российские войска от Харькова, освободили Змеиный, остановили российское наступление на Харьков и Волчанск. Более того, Силы обороны перенесли войну на российскую территорию – на Курскую область. И хотя сейчас ситуация тяжелая и от многих можно услышать вопрос: "Да когда уже все кончится", надо возвращаться в реальность. Для России эта война – война на выживание. Империя или расширится, или развалится изнутри. Но даже развал империи не нейтрализует угрозу от Москвы.

Нам надо понимать: эта война может затянуться на годы. Даже если бои станут менее интенсивными, угроза никуда не исчезнет. Поэтому мы должны готовить резервы, обучать новых военных, развивать оборону и совершенствовать мобилизацию. Также важно подготовить общество к длительному противостоянию: сохранять единство, поддерживать экономику, адаптировать образование, медицину и социальную сферу к военным условиям. Они не остановятся сами – их можно остановить только силой: военной, экономической и политической. Поэтому надо готовиться к длительному сопротивлению и работать на стратегическую победу, а не на временные соглашения, которые только отложат следующую волну агрессии,

– отмечают в 5-м рекрутинговом центре ССО.

Также в ССО отмечают, что война – не только дело армии, а внутренние конфликты ослабляют нас больше, чем внешний враг, то есть Россия.

Внутренние конфликты ослабляют страну больше, чем враг. Поэтому пока военные защищают страну от внешнего врага, именно гражданские – и мужчины, и женщины – будут фундамент будущего страны. Только когда каждый украинец осознает свою роль в общей борьбе – от армии до экономики и информационного пространства – мы сможем выстоять и победить,

– подчеркивают бойцы.

"Украина никогда не выбирала войну"

Последние 11 лет – большое испытание для нашего государства. Украинцы теряют своих родных и свои дома. Бывают дни, когда нам страшно. Бывают такие, когда мы плачем от боли. Или от радости. Мы смеемся, мы грустим. Но мы все еще боремся. Мы все еще живы благодаря нашим воинам-защитникам – тем, кто борется и тем, кто навеки в строю.



Марсово поле во Львове 23 февраля 2025 года / Фото с телеграмм-канала Андрея Садового

Украинцы никогда не желали войны и Украина не выбирала войну. Украина выбрала бороться, когда враг в очередной раз посягнул на наше существование.

И только нашего желания остановить эту войну мало. Россия никогда не отказывается от войн, но понимает только язык силы. Мы должны направлять свое ожидание окончания войны в максимальное содействие победе нашей армии над врагом, чтобы будущие переговоры происходили на наших условиях, а не на условиях России. Потому что только так мы сможем сделать все, чтобы эта война стала последней и враг больше не уничтожил ни одного украинского города, не убил ни одного украинца и не украл ни одного детства.

И работать для этой цели мы должны постоянно – в армии или для армии. Самый простой способ сделать свой вклад в поддержку нашего войска – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.