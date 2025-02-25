Генассамблея ООН поддержала резолюцию о войне резолюцию о войне, которую инициировали Украина и страны Европы. Впрочем, проголосовала и за документ США. 24 Канал собрал детали.

Смотрите также Нетерпимость к православию и сотрудничество с гитлеровцами: в чем Небензя обвинил Украину в ООН

О чем шла речь в резолюции США для ООН

Соединенные Штаты инициировали документ, в котором говорилось о скорейшем окончании конфликта и "восстановлении мира" между Украиной и Россией.

Но в ООН документ откорректировали, поскольку в нем не было упоминаний о российской агрессии. В частности, слово "конфликт" заменили фразой "российское вторжение в Украину". Россия, конечно же, проголосовала против исправленной резолюции.

В ООН за обновленный документ проголосовали 93 страны, 73 воздержались, 8 выступили против. Интересно, что США не поддержали свой же проект – потому что он был откорректирован.

Мы не можем проголосовать за эти поправки. Они сработают как продолжение войны, а не ее конец. (...) Ни эти поправки, ни резолюция, предложенная Украиной, не остановят убийства. ООН должна остановить убийства,

– сказала представительница США на заседании Генассамблеи ООН Дороти Ши.

Она сказала, что США стремятся к длительному миру, и призвала другие страны не голосовать за отредактированный текст резолюции. А ООН, по ее мнению, должна вернуться к своей основной миссии – интернациональной безопасности и защите.

Что пошло не так с резолюциями ООН по войне в Украине

ООН подготовила документ, связанный с трехлетием от начала полномасштабного вторжения России в Украину.

США отказались быть соавторами проекта этой резолюции. Там создали собственную, альтернативную резолюцию и убрали оттуда упоминания об агрессии России. Москва одобрила этот шаг.

Вашингтон давил на Киев, чтобы тот смягчил свою резолюцию. Но Зеленский отказался.

Тогда США потребовали отозвать резолюцию ООН, где говорится об агрессии России. Журналисты Financial Times объяснили: США и Европа оказались в открытом противостоянии в ООН и G7 из-за вопроса ответственности за войну в Украине. Европейские страны расценили такое поведение США как внесение раскола в евроатлантическое единство.