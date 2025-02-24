Василий Небензя предложил внести поправку – говорится о "прекращении конфликта, путем устранения его первопричин". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир Суспильного.

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Небензя продолжает обвинять Украину

По словам постпреда России, идеология сотрудничества в мире была постепенно заменена на "философию игры с нулевой суммой". Это произошло якобы не по вине России, которая, к слову, неоднократно предупреждала об опасностях.

С трибуны ООН Небензя повторил уже известные нарративы Кремля.

Мир оказался на грани Третьей мировой войны якобы из-за геополитических интересов западных стран, организовавших на границе России так называемый антироссийский проект "Украина".

Ключевым стал " конституционный госпереворот в Киеве " в феврале 2014 года, в результате которого к власти пришло "крикливое меньшинство", следовавшее за "идеалами крайнего национализма и русофобии ", а также "нетерпимое к канонической православной вере".

" в феврале 2014 года, в результате которого к власти пришло "крикливое меньшинство", следовавшее за "идеалами ", а также "нетерпимое к канонической православной вере". В Украине якобы "воспевают сотрудников гитлеровских палачей", что вместе с ними "убили в годы Второй мировой сотни тысяч евреев, цыган, поляков, русских и украинцев".

"Жестокую войну против русскоязычных соотечественников" на востоке страны развязали, чтобы "стереть их идентичность" и заменить ее на идеалы "махрового украинского национализма".

Как Россия "проявляла терпение"

Постпред считает, что "механизм саморазрушения Украины" могли остановить Минские договоренности, которые "киевский режим саботировал при покровительстве западных спонсоров". Более того, Украина якобы все эти годы готовилась к войне с Россией, а Владимир Зеленский "вероломно вернул страну на человеконенавистнический курс".

Все это время Россия, со своей стороны, проявляла терпеливость и выдержку, не поддаваясь провокациям Киева и его западных спонсоров. При этом мы четко давали понимать, что не бросим русских людей, не позволим издеваться над ними и не дадим насилию переформировать их идентичность,

– цинично заявил Небензя.

А возможное вступление Украины в НАТО якобы создавало "недопустимые военно-стратегические риски" для России, что и стало "красной линией" для Кремля.

К слову, 24 февраля Генассамблея ООН поддержала резолюцию, инициированную Украиной и европейскими странами. За документ проголосовали 93 страны, 65 – воздержались, 18 – проголосовали против.