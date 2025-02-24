24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России – государство-агрессор масштабировало свои геноцидные практики и террор на всю Украину. Война пришла не только на Донбасс, но и во все другие города и села нашей страны. Враг планировал молниеносный блицкриг, но его план потерпел громкое фиаско. Россияне не рассчитали силы украинского сопротивления и жестоко за это поплатились. Украина показала зубы, а наши герои совершили чудо, в которое никто в мире (кроме нас) не верил.

Благодаря подвигу украинцев в первые месяцы большого вторжения Россия потеряла почти всю кадровую армию, которую готовила десятилетиями. В результате она прибегла к истерической мобилизации, выгребая из колоний всех "зеков", а из кабаков и притонов – алкозависимых и наркоманов. Не забыли и о так называемых "малых народах" – на самом деле денацифицированных и маргинализированных туземцах, когда-то колонизированных Москвой и лишенных всех прав. Этого хватило, чтобы не проиграть, но выиграть Россия не может – не помогают ни мясные штурмы, ни огненные валы артиллерии, ни ракетный террор мирных городов, ни налеты "Шахедов" и атаки на инфраструктуру, ни засевание бомбами.

24 Канал подводит итоги 3 лет полномасштабного вторжения и размышляет над тем, в какой точке истории сейчас находится наша страна и закончится ли война в 2025 году.

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Россия платит кровью, но, к сожалению, не останавливается

Против этого поднялись даже те, кто говорил на русском, не мог жить без КВН и русской попсы. За три года Россия не смогла полностью оккупировать ни одну из областей Украины, потеряв сотни тысяч людей, сотни миллиардов долларов и много военной техники.

За каждый захваченный метр украинской земли Россия платит кровью. При этом россияне не могут защитить свои земли – летом 2024 года они "проспали" блестящую Курскую операцию ВСУ и потеряли не только территорию, но и репутацию.

Путин приказал немедленно выбить украинцев с Курщины и нагнал туда 50 000 тысяч воинов, но они только погибали и регулярно проваливали дедлайны – ни к осени, ни к Новому году, ни к инаугурации Трампа ликвидировать украинский плацдарм на территории России так и не удалось. Не помогли ни корейские коммунисты, ни бомбардировки собственных городов и сел.



Курская область / Данные ISW, инфографика BBC

Путин лишь показал циничное пренебрежение к собственным гражданам, а точнее – подданным, ведь никакого гражданского общества в России не существует – только покорная челядь. Которая должна все проглотить и покорно идти на убой, как приказал старший.

Но не только Курщина. Великая война пришла и на другие российские земли. Украинские дроны и ракеты, словно Ани Лорак, стали своими для россиян и сейчас регулярно появляются в вечернем эфире. А Россия ничего сделать с этим не может – поэтому горят ее военные заводы и фабрики, НПЗ и склады ракет, "Шахедов" и снарядов. Погибают в тылу российские военные преступники – внезапная смерть может скрываться где угодно – от самоката до малейшего гаджета.

Россия несет кровавые потери и страшные убытки, но, к сожалению, не останавливается. Кровавый диктатор по имени Владимир Путин жадно и азартно гонит на убой раненых и калек на костылях, у которых вместо танков – китайские гольфкары и "жигули", а вместо БМП – мопеды и ослы с верблюдами. Он уже привлек тысячи союзников из КНДР и стран "третьего мира".

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Страшная цена войны

Все это безусловно имеет цену – захваченные руины на Донбассе обернутся проклятием и нищетой для следующих поколений россиян. Уже сейчас экономика России находится в предкризисном состоянии, а запас прочности стремительно заканчивается. После чего должны наступить необратимые изменения и тот самый эффект "карточного домика". Это цена попытки захватить Украину.

Но страшную цену заплатили и мы. Погибли десятки тысяч людей, миллионы потеряли свои дома, работу и просто свою нормальную жизнь. Сейчас спать и не слышать сирен – это привилегия, которой лишено большинство украинцев. У нас много проблем, но мы свободны, мы защищаем свою свободу и свое будущее, а также будущее наших детей и следующих поколений.

Война в цифрах / Данные Минэкономики, УВКБ ООН, Минсоцполитики, Минфин, инфографика BBC

За три года после начала полномасштабного вторжения мы не потеряли себя и сохранили свое государство. Украина выстояла и, несмотря на все проблемы, готова и дальше оказывать сопротивление. Чтобы не делала Россия – она не может нас победить.



Да, украинцы иногда отступают, но никакого обвала фронта нет и близко. Россияне сейчас не могут и мечтать о стратегических операциях с "котлами" и окружениями, потому что тактика "мясных штурмов" этого не предусматривает. Зато предусматривает чрезвычайно большие потери, которые необходимо постоянно как-то компенсировать. Сейчас имеем четкие сигналы, что российская военная машина начала выдыхаться – количество рекрутов уменьшается, уже начал ощущаться недостаток техники и снарядов, не от хорошей жизни появились на фронте корейцы и мулы.

Предательство ближайшего союзника

Война зашла в позиционный тупик – все идет к стабилизации линии фронта и будущим мирным переговорам. На них Украина должна иметь сильную позицию. Должна, но, к сожалению, не имеет. В самый критический момент нас фактически предал наш крупнейший союзник – Соединенные Штаты Америки.

Новый президент самой влиятельной страны мира Дональд Трамп начал сепаратные переговоры с Путиным.

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Более того, еще до их официального начала было объявлено о невозможности вступления Украины в НАТО и нереалистичности плана по восстановлению нашей территориальной целостности .

. Кроме того, Трамп потребовал кратного возврата всей помощи, которую США предоставили Украине как гранты и начал ультимативно требовать от президента Зеленского заключить кабальную сделку о захвате наших природных богатств в обмен ни на что.

А когда Зеленский корректно предложил изменить условия соглашения, Трамп начал истерическую атаку и назвал украинского лидера "диктатором без выборов".



Веселое настроение переговорщиков США и России в Саудовской Аравии / Фото росСМИ

Мир был шокирован демаршем Трампа, от его неожиданных подарков были шокированы даже сами россияне и стали просить еще больше – теперь они хотят не только всю Украину, но и возвращение сфер влияния времен Холодной войны и вывод американских войск из Восточной Европы. Впрочем, сам факт сепаратных переговоров совсем не означает принятых решений, а главное – что на них согласятся те, кого даже не пригласили в Эр-Рияд.



Сейчас уже не времена Ялтинской конференции, когда лидеры ведущих государств мира делили по своему усмотрению целые страны на сферы влияния. О чем бы ни договорились Путин и Трамп, никто не обязан выполнять их ультиматумы.

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Надежды на пробуждение Европы

Украина оказалась в действительно сложной ситуации, но здесь нет чего-то нового – с 2014 года, когда и началась российская агрессия, мы уже сталкивались с предательством союзников и уже видели как Запад предпочитает ограничиться лишь "беспокойством" в мощных пресс-релизах и как можно скорее восстановить бизнес с оккупантами.

В феврале 2022-го года – ровно три года назад – нам давали лишь несколько дней, после чего должна была наступить "тотальная Россия". Наконец осенью 2023 года наш крупнейший союзник на полгода заблокировал нам военную помощь по указанию все того же Трампа.

Каждый раз это ставило Украину в чрезвычайно сложное положение, но каждый раз украинцы творили чудеса и шокировали скептиков, то есть – всех остальных. Да, нам это стоило очень много, но другого выхода просто не было. Иначе бы не было нашего государства и нас самих.

Сейчас мы имеем достаточный запас прочности, чтобы держать фронт и продолжать сопротивление. В отличие от США, Европа нас не предала, у нее еще не получается показать свою силу, но она должна научиться это делать, если не хочет, чтобы российские танки припхались на Одер, а Варшава, Париж или Лиссабон стали новой Бучей или Авдеевкой. Вместе Украина и Европа смогут отбиться от русских, а значит – и победить, ведь для Путина невозможность победить будет означать крах его режима.



Лидеры Европы на Парижском саммите / Фото из X Марка Рютте

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Да, возможно, придется послушать новые оскорбления от Трампа, он может даже приказать заморозить военную помощь Украине (нам будет трудно, но не так, как в 2022-м, потому что есть запас прочности в виде оружия и финансов). А, может, и просто забыть обо всем. Точнее, сделать вид, что забыл. Так уже было с КНДР, когда Трамп пафосно обещал всему миру договориться с Ким Чен Ыном о безъядерном статусе, а когда остался с носом, то не произошло НИ-ЧЕ-ГО. Коммунисты продолжили строить новые ядерные ракеты и стрелять ими в море.

Так же Мексика не построила за свой счет стену на границе с США, а Канада не стала 51-ым штатом и даже обыграла сборную США в хоккей в матче, который так живо рекламировал Трамп.

Так какой смысл Украине в угоду кому-то "сливать" свое государство в надежде, что на этот раз россияне не будут устраивать Голодомор и репрессии, как было в 20 веке.

Спойлер – будут, потому что иначе не могут. Мы не можем бежать из Украины и как в 1921 году ждать милости в лагерях для интернированных. Не является вариантом и захват силой новой родины подальше от своих врагов, как сделали венгры или предки современных американцев. Мы живём на своей исконной земле, и заявления Трампа или кого-либо о капитуляции лишь сплачивают нас, добавляют решимости и укрепляют уверенность в том, что мы всё делаем правильно. А значит – победим.